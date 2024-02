Famalicão: Restam 200 bilhetes para que onda azul e branca encha o Municipal na receção ao Sporting

Restam 200 bilhetes, venda exclusiva para sócios do FC Famalicão, para o Estádio Municipal apresentar casa cheia na receção ao Sporting.

A partida da 20.ª jornada da Liga Betclic está agendada para as 18 horas do próximo sábado e é dado como garantido que o Estádio Municipal estará lotado no apoio ao conjunto treinado por João Pedro Sousa que pretende regressar às vitórias, depois dos desaires com o Moreirense e Braga.

O treinador do Famalicão fará a antevisão ao jogo com o líder do campeonato, na tarde desta sexta-feira.