O Restaurante Moutados serve as últimas refeições na noite do dia 29 de novembro, não mais abrindo portas. É o fim de 37 anos de atividade de um icónico espaço de restauração que serviu e marcou gerações de famílias.

Esta decisão da família proprietária marca o fim de um capítulo importante na história do concelho, mas não da história do Grupo Moutados, negócio familiar com mais de 57 anos de existência.

Ao longo de quase quatro décadas, o Moutados tornou-se uma referência em Vila Nova de Famalicão e para quem visitava a cidade, e não só. Nas mesas deste espaço de restauração, situado na Avenida do Brasil, em Gavião, paredes-meias com a rotunda de acesso à variante, foram celebrados aniversários, encontros, conquistas…, em suma, momentos que ficaram na memória de quem por lá passou.

Em comunicado, enviado ao Cidade Hoje, o Grupo Moutados, escreve que «mais do que um restaurante, foi uma casa construída com dedicação, proximidade e espírito familiar», acrescentando que o encerramento resulta de uma decisão da família proprietária, que olha para esta mudança de ciclo «com gratidão pelo caminho percorrido e entusiasmo pelo futuro». Avança, também, que o próximo capítulo será escrito no Hotel Moutados, onde estão a ser preparados novos projetos, que serão revelados oportunamente.

Onde atualmente funciona o Restaurante Moutados vai nascer um novo projeto imobiliário: um condomínio habitacional fechado, da Belcasanova – Construção e Imobiliária, cuja construção tem início previsto para 2027. Esta transformação representa também «uma nova etapa para o espaço, que continuará a fazer da evolução de Vila Nova de Famalicão, agora com uma finalidade diferente».

«Não estamos a terminar a nossa história. Estamos a fechar um capítulo para começar outro. Temos um enorme orgulho em tudo o que construímos ao longo destes anos e acreditamos que este é o momento certo para abraçar uma nova etapa. O futuro que estamos a preparar entusiasma-nos muito, e queremos continuar a honrar aquilo que sempre definiu os Moutados, levando os nossos valores e o nosso legado ainda mais longe» afirmam Alice Silva, Conceição Silva e Manuel Silva, atuais proprietários do Grupo Moutados.

A família deixa, também, um agradecimento especial a todos os colaboradores que, ao longo destes 37 anos, fizeram parte do Restaurante Moutados. «Cada pessoa contribuiu para construir a identidade da casa e para proporcionar a tantas famílias momentos que permanecem na memória»; também aos clientes, de várias gerações. «A confiança e o carinho demonstrados ao longo de décadas fazem parte do património mais valioso desta história», dizem.

Este momento é também de homenagem aos dois fundadores, pais da atual geração, já falecidos, que estiveram na origem de tudo. «Foi com o seu trabalho, determinação e capacidade de lutar por aquilo em que acreditavam» que começaram a construir o negócio familiar que viria a dar origem ao Grupo Moutados.

O Restaurante Moutados serve os últimos jantares a 29 de novembro, fechando um ciclo, mas abrindo outro que a família garante honrar o legado dos fundadores e levar os seus valores para o futuro.