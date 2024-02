Famalicão: Resultados do FAMABASKET este fim de semana

Famalicão: Alunos da EB Riba de Ave visitam escola sede do AE Escolas do Ave

Oitenta e cinco alunos do 3º e 4º anos da Escola Básica de Riba de Ave conheceram, no dia 1 de fevereiro, a escola sede do Agrupamento de Escolas Terras do Ave. Acompanhados pelas suas professoras, viveram uma manhã «divertida», referiu Laura Lucas, aluna do 3º ano. O objetivo do evento era dar a conhecer a oferta formativa/educativa da escola.

A comitiva foi recebida por alunos mais velhos, nomeadamente ex-alunos da EB de Riba de Ave e por professores de diferentes disciplinas.

Para ficarem a conhecer os cantos à casa, participaram em atividades, nomeadamente experiências científicas que envolviam «tubos de ensaio com diferentes líquidos», explicou Gonçalo Azevedo, também do 3º ano. Vulcões a entrar em erupção, células de cebolas vistas no microscópio e jogos matemáticos também fizeram parte das atividades. Tiveram, ainda, tempo de desvendar uma mensagem secreta através do código do alfabeto fenício. No gimnodesportivo, as atividades físicas também foram variadas e para todos os gostos.

O lanche saudável foi servido na cantina e contou com a presença da subdiretora, Elisa Pimenta.

Para Dinis Carneiro, também do 3º ano, o mais divertido foi «jogar hóquei», enquanto que para o colega Gonçalo Azevedo, «ir à sala de ciências», foi a atividade preferida.