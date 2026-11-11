O Futebol Clube de Famalicão reúne, em Assembleia Geral, no dia 20 de novembro, às 20h30, no auditório da Fundação Cupertino de Miranda.

Nos pontos da agenda constam a discussão e votação do relatório de contas e do parecer do Conselho Fiscal, relativos ao ano social de 2025; e discussão e votação da proposta de alteração aos estatutos do clube.

Nos termos do artigo 42º, a Assembleia Geral só poderá iniciar-se com um mínimo de 100 associados (conforme inscrição no respetivo livro de presenças e que sejam portadores da quota de outubro de 2026); quando tal não se verificar, a Assembleia iniciar-se-á trinta minutos mais tarde com os presentes.

Os documentos de prestação de contas relativos ao ano social de 2025 encontram-se para consulta dos associados na sede do Clube.