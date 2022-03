Famalicão: Reunião preparatória do Movimento LGBT

Na tarde do próximo sábado, pelas 16h30, Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara Municipal de Famalicão, fará a apresentação do livro “A Missão das Cidades no Combate às Alterações Climáticas”, de Jorge Cristino.

O evento decorre em Bairro, na Fundação Castro Alves, contando, ainda, com as presenças do vereador Augusto Lima, de Eduardo Rêgo, a voz oficial dos documentários da BBC Vida Selvagem, e do presidente da Fundação, Bruno Silva.

Jorge Cristino é natural da Figueira da Foz, mestre em Relações Internacionais e especializado em Cooperação para o Desenvolvimento e em Estudos Europeus. Atualmente, exerce funções como gestor público no setor empresarial do Estado, na área do ambiente.