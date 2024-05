Famalicão: Revelada toda a programação para as Festas Antoninas

A Câmara Municipal de Famalicão já revelou toda a programação das Festas Antoninas. De 7 a 13 de junho estão agendadas várias iniciativas de cariz cultural, desportivo e religioso.

O ponto alto deste ano são os concertos, que decorrem na Praça D.Maria II e Parque da Devesa, e, como habitual, a grande noite das marchas, agendada para dia 12, véspera de feriado municipal.

Confira a programação

Sexta 07

09h00 | Alvorada festiva (abertura das festas)

10h00 | Inauguração das Cascatas Antoninas

Praça 9 de Abril

Participantes:

> ACV, Núcleo de Teatro da Ass. Cult. de Vermoim;

> ADC, Associação Desportiva e Cultural de Arnoso Santa Eulália;

> Associação Desportiva e Cultural de Novais;

> AFPAD, Ass. Famalicense Prevenção e Apoio á Deficiência (V. N. Famalicão);

> Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco (V. N. Famalicão);

> Agrupamento de Escolas Terras do Ave (Pedome);

> Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado (Joane);

> Amarcultura, Associação Projeto (Calendário);

> APPACDM, Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (V. N. Famalicão);

> Associação de Pais da Escola Básica de Cavalões e Jardim de Infância de Outiz;

> Associação Cultural e Desportiva de S. Martinho de Brufe;

> Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 de Valdossos (Fradelos);

> Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense (V.N. Famalicão);

> BNV – Associação Cultural e Social Pasteleiras de Vermoim;

> CNE Agrupamento 261, de Landim;

> CNE Agrupamento 441, de Castelões;

> CNE Agrupamento 445, de Cabeçudos;

> Grupo Infantil e Juvenil de Danças e Cantares de Joane;

> Grupo Infantil e Juvenil Santiago de Gavião;

> Grupo Musical Pedra D’Agua (Joane);

> GRECULEME, Grupo Recreativo e Cultural de Lemenhe;

> Rancho Folclórico da Associação Cultural de Gondifelos;

> Rancho Folclórico Santa Marinha de Lousado;

11h00 | Workshop de cerâmica artística: Estatuetas de Santo António

Monitorização: Fundação Castro Alves

Público-alvo: Infanto-juvenil

14h30 | Desfile das Marchas Antoninas Infantis

Tema: 100 anos da Capela de Santo António

Percurso: Avenida 25 de Abril, segue pela Rua Adriano Pinto Basto, Rua de Santo António, Praça 9 de Abril, Rua Júlio Araújo, Avenida 25 de Abril, Parque 1.º de Maio

Nota: Em caso de chuva, realiza-se no pavilhão municipal.

20h00 | 31º Raid Antoninas 2024

Parque 1.º de Maio

Organização: Clube Aventura de Famalicão



22h00 | Wet Bed Gang

Praça D. Maria II

00h00 às 04h00 | Toninho’s

Praça D. Maria II

Sábado 08

08h00 | Taça de Portugal Alex Ryu Jitsu

Pavilhão Municipal das Lameiras

Organização: Federação Portuguesa Alex Ryu Jitsu

08h30 | 31º Raid Antoninas 2024

Parque 1.º de Maio

Organização: Clube Aventura de Famalicão

09h00 | Trail Trilhos de Tarrio

Mouquim – Parque desportivo Arnaldo Fernandes

10h00 | Famalicão StreetBasket – Antoninas 2024

Parque da Juventude

14h30 | 5º Encontro de Tocadores de Cavaquinho

Praceta Cupertino de Miranda (Praça D. Maria II)

Organização: Grupo de Cavaquinhos do Liberdade Futebol Clube

Participantes:

• Grupo de Cavaquinhos do Liberdade F.C. – V. N. Famalicão

• Grupo Cavaquinhos Zaatam – Satão, Viseu

• Grupo de Cavaquinhos Melerim S. Pedro – Braga

• Grupo de Cavaquinhos Sindicato dos Bancários – Braga

• Grupo de Cavaquinhos Dr. Gonçalo Sampaio – Braga

• Grupo de Cavaquinhos do Porto

16h00 | 5ª Etapa do Campeonato Concelhio de 3H Resistência BTT

Mouquim – Parque desportivo Arnaldo Fernandes

16h00 | Inauguração da exposição etnográfica “Retratos de Vila Nova” – Um olhar sobre tempos idos

Museu Bernardino Machado

Obs: até 16 de junho

Organização: Grupo Etnográfico Rusga de Joane

19h00 | Prova Antoninas 2024 Columbofilia – Encestamento

Praça 9 de Abril

21h00 | Gil Cadeias

Praça D. Maria II



22h00 | Sons do Minho

Praça D. Maria II

Domingo 09

09h00 | ATC – Famalicão Basket Cup 2024

Pavilhão Municipal Terras de Vermoim

10h00 | Famalicão StreetBasket – Antoninas 2024

Parque da Juventude

10h00 | Missa, Bênção dos animais e Procissão

Parque da Devesa (junto ao Citeve)

Organização: Associação Amigos do Cavalo

Percurso: Parque da Devesa, Rua Mário Cesariny, cruza a Alameda do Brasil em direção à Rotunda Bernardino Machado, Rotunda da Água, Rua Alves Roçadas (Capela de Santo António), Rua Vasconcelos e Castro, cruza a Av.ª Marechal Humberto Delgado, Alameda Dr. Francisco Sá carneiro, Praça da Cidadania e Parque da Devesa.

10h00 | 13º Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado

Prova de atletismo de estrada – Percurso da corrida (10 km): Partida; Rua Padre Benjamim Salgado; Jardim 1º De Maio; Av. 25 De Abril; Rua António Sérgio; Rotunda Dos Pinheirinhos; Rua Alberto Sampaio; Rua José Casimiro da Silva; Rua José Carvalho Sá Miranda; Rua Nuno Simões; Rua Passos Manuel e Cruzamento para Rua de Souto de Macieira; Rua António Joaquim Garcia Carvalho; Rotunda da Escola; Av. Centenário Da República; Rotunda do Outeiro; Rua Alberto Sampaio; Rotunda Dos Pinheirinhos; Av. França; Rotunda Das Piscinas; Rotunda D. Sancho I; Rua D. Sancho I; Av. Dos Descobrimentos; Rotunda Da Paz; Av. Marechal Humberto Delgado; Rotunda Dos Rotários; Av. Marechal Humberto Delgado; Retorno antes do Túnel; Av. Marechal Humberto Delgado; Rotunda Dos Rotários; Av. Marechal Humberto Delgado; Rotunda da Paz; Av. Rebelo Mesquita; Rua D. Sancho I; Rotunda D. Sancho I; Av. de França; Rotunda das Piscinas; Rua Padre Benjamim Salgado.

Caminhada – Percurso da caminhada (6 km): Partida; Rua Padre Benjamim Salgado; Jardim 1º De Maio; Av. 25 De Abril; Rua António Sérgio; Rotunda Dos Pinheirinhos; Rua Alberto Sampaio; Rua José Casimiro da Silva; Rua José Carvalho Sá Miranda; Rua Nuno Simões; Rua Passos Manuel e Cruzamento para Rua de Souto de Macieira; Rua António Joaquim Garcia Carvalho; Rotunda da Escola; Av. Centenário Da República; Rotunda do Outeiro; Rua Alberto Sampaio; Rotunda Dos Pinheirinhos; Av. França; Rotunda Das Piscinas; Rua Padre Benjamim Salgado.

15h00 | Música popular na Praça

Praceta Cupertino de Miranda (Praça D. Maria II)

Associação de Tocadores e Cantadores Famalicense

Grupo de Concertinas Monte Santo André

Escola de Concertinas Associação Cultural e Desportiva de S. Martinho de Brufe



22h00 | TONY CARREIRA

Praça D. Maria II

Segunda 10

09h00 | ATC – Famalicão Basket Cup 2024

Pavilhão Municipal Terras de Vermoim

09h30 | 17ª Caminhada Camiliana “Famalicão a Seide”

Início: Igreja Paroquial de Antas

Percurso

ANTAS: Igreja Românica de Antas, Rua Dr. Nuno Carvalho, Rua Conde de Arnoso, Rua de São Tiago, Rua das Lagoas,

REQUIÃO: Rua Dr. Francisco Alves, Rua Pe. Benjamim Salgado – Pavilhão Multiusos (Paragem -Refresco) e Rua Padre António do Xisto

SEIDE S. PAIO: Rua das Casas Novas, Rua Joaquim Araújo Alves, Travessa Joaquim Cardoso Azevedo, Igreja De Seide São Paio, Travessa Padre Augusto Araújo Alves, Rua da Bica Velha, Avenida Nova

SEIDE S. MIGUEL: Rua da Tapada, Rua Joaquim José Sousa Guimarães, Rua da Seara e Parque da Freguesia de Seide S. Miguel

Colaboração Teatral e Cénica | Amarcultura – Associação Projeto (Calendário); Nuteacv – Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim; Grutaca – Grupo de Teatro Amador Camiliano (Seide S. Miguel); Grucamo – Grupo Caminheiros de Montanha (Seide S. Miguel); Fraternidade Nun’Alvares de Avidos; Agrupamento de Escuteiros de Seide, Agrupamento de Escuteiros de Castelões; Confraria de Bicicletas Antigas de Seide S. Paio.

Colaboração Musical: Os Divertidos, Grupo de Zés P’reiras e Musical; Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense

Apoio: Junta da União de Freguesias de Seide, Junta de Freguesia de Castelões, Junta de Freguesia de Requião, Grucamo, Grupo Caminheiros de Montanha

Organização: Município de Vila Nova de Famalicão/Cultura/Casa de Camilo

18º Dia do Dador de sangue famalicense

09h00 – Eucaristia na Igreja Matriz (Antiga) pelos Dadores de Sangue

09h30 às 13h00 – Colheita de sangue pelo IPST – Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

13h00 – Sessão Solene no Centro Pastoral de V. N. Famalicão e entrega de galardões.

Animação a cargo da ACAFADO, Associção Cultural e Artística de Famalicão Fado | Organização: Associação de Dadores de Sangue de Vila Nova de Famalicão

10h00 | 1º Grande Prémio GRAL Athletics Kid’s

Avidos e Lagoa – Campo de Jogos

Organização: Grupo Recreativo de Avidos e Lagoa

14h00 | 8.ª Descida Mais Louca

Início: Antas – Rua João de Deus

Organização – ARCA, Associação Recreativa e Cultural de Antas

15h00 | 10º Tocá Bombar

Percurso: Rua Manuel Pinto de Sousa, Rua Adriano Pinto Basto; Alameda D. Maria II; Rua Lourenço da Silva Oliveira, Rotunda D. Sancho I.

Participantes:

Associação Bombos ComVida (Cavalões)

Os Delaenses – Associação Musical E Recreativa (Delães)

Grupo de Bombos e Gigantones de Fragoso (Barcelos)

Grupo de Bombos Unidos da Paródia (Amarante)

Grupo Zés P’reiras e Musical “Os Divertidos” (Delães)

15h30 | Desfile Etnográfico e Festival de Folclore

Abertura: Banda de Gaitas de S. Tiago de Cardielos (Viana do Castelo)

Percurso: Rua Manuel Pinto de Sousa, Rua Adriano Pinto Basto; Alameda D. Maria II; Rua Lourenço da Silva Oliveira e Rotunda D. Sancho I

Desfile dos Grupos Folclóricos Famalicenses:

1. Rancho Regional de Fradelos

2. Grupo Etnográfico Rusga de Joane

3. Rancho Folclórico Casa do Povo de Ruivães

4. Rancho Folclórico Flor do Monte – Carreira

5. Grupo Folclórico de Nine

6. Rancho Folclórico Novo Rumo, Associação Professores de Vila Nova de Famalicão

7. Rancho Folclórico Divino Salvador de Delães

8. Rancho Folclórico da Casa do Povo de Calendário

9. Grupo Etnográfico As Lavradeiras de Oliveira Santa Maria

10. Grupo Infantil Juvenil Danças e Cantares Joane

11. Rancho Etnográfico de Ribeirão

12. Grupo Folclórico Santa Leocádia de Fradelos

13. Grupo Infantil e Juvenil Santiago de Gavião

14. Rancho Folclórico de São Miguel o Anjo Calendário

15. Rancho Folclórico de Oliveira Santa Maria

16. Rancho Folclórico Santa Marinha de Lousado

17. Rancho Folclórico da Ass. Cultural e Desportiva de S. Martinho de Brufe

18. Rancho Folclórico de São Julião de Calendário

19. Grupo Folclórico Danças e Cantares de Joane

20. Rancho Folclórico Associação Cultural de Gondifelos

21. Rancho Folclórico São Pedro de Bairro

22. Grupo Etnográfico de S. Tiago da Cruz

23. Rancho Folclórico Santa Marinha de Mogege

Festival de Folclore – Palcos da exibição etnográfica

Palco 1 – Praceta Cupertino de Miranda (Praça D. Maria II, topo norte)

1. Rancho Regional de Fradelos

2. Grupo Etnográfico Rusga de Joane

3. Rancho Folclórico Casa do Povo de Ruivães

4. Rancho Folclórico Flor do Monte – Carreira

5. Grupo Folclórico de Nine

6. Rancho Folclórico Novo Rumo, Associação Professores de Vila Nova de Famalicão

7. Rancho Folclórico Divino Salvador de Delães

Palco 2 – Praça D. Maria II (topo sul)

1. Rancho Folclórico da Casa do Povo de Calendário

2. Grupo Etnográfico As Lavradeiras de Oliveira Santa Maria

3. Grupo Infantil Juvenil Danças e Cantares Joane

4. Rancho Etnográfico de Ribeirão

5. Grupo Folclórico Santa Leocádia de Fradelos

6. Grupo Infantil e Juvenil Santiago de Gavião

7. Rancho Folclórico de São Miguel o Anjo Calendário

8. Rancho Folclórico de Oliveira Santa Maria

Palco 3 – Praça – Mercado Municipal

1. Rancho Folclórico Santa Marinha de Lousado

2. Rancho Folclórico da Associação Cultural e Desportiva de S. Martinho de Brufe

3. Rancho Folclórico de São Julião de Calendário

4. Grupo Folclórico Danças e Cantares de Joane

5. Rancho Folclórico Associação Cultural de Gondifelos

6. Rancho Folclórico São Pedro de Bairro

7. Grupo Etnográfico de S. Tiago da Cruz

8. Rancho Folclórico Santa Marinha de Mogege

21h30 | Chulada da Ponte Velha

Praça D. Maria II

Terça 11

21h30 | Banda Myllenium

Praça D. Maria II

Quarta 12

21h00 | Maria do Sameiro convida Rui Vaz

Paços do Concelho

21h15 | Desfile das Marchas Antoninas 2024

Tema: 100 anos da Capela de Santo António

Início: Av. de França | Exibição: Paços do Concelho

1. Associação Recreativa e cultural Flor do Monte (Carreira)

2. Associação Coração – Vale S. Cosme

3. Associação Cultural e Desportiva S. Martinho de Brufe

4. Arca – Associação Recreativa e Cultural de Antas

5. Associação Unidos de Avidos

6. Associação Cultural Recreativa S. Pedro de Riba D’Ave

7. Associação Sentir a Terra União Gondifelos, Cavalões e Outiz

8. Comissão de Festas Divino Salvador de Ruivães

9. LACS, Associação Cultural S. Salvador da Lagoa

10. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses

24h00 | Fogueiras de Santo António

Rua de Santo António

Quinta 13

10h30 | Missa Solene em honra do Santo António

Praceta Cupertino de Miranda (Praça D. Maria II)

12h00 | Distribuição do pão de Santo António

Praceta Cupertino de Miranda (Praça D. Maria II)

14h30 | Música Filarmónica ao Despique

Praça D. Maria II

– Banda de Música de Famalicão

– Banda de Música de Riba de Ave

17h00 | Procissão Solene em honra de Santo António

Início: Rua Alves Roçadas

Organização: Conselho Económico e Paroquial de Antas

17h45 | Descerrar Placa comemorativa 100 anos de Capela de Santo António

Capela de Santo António

18h30 | Entrega de prémios das Marchas Antoninas

Praceta Cupertino de Miranda (Praça D. Maria II)



22h00 | Buba Espinho

Parque da Devesa (junto ao lago)

24h00 | Fogo de Artifício – Sessão Piromusical

Parque da Devesa (entrada pela pérgola)