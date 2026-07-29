Esta quarta-feira foi divulgado o programa da festa em honra do Divino Salvador, que decorrem em Ruivães, entre os dias 7 e 9 de agosto.

As festividades arrancam no dia 7 de agosto, com a atuação de Jorge Pacheco e da sua banda, às 22H00. À meia-noite realiza-se um espetáculo de fogo de artifício.

No dia 8, Renato Ribeiro e a sua banda sobem ao palco pelas 22H00. À meia-noite há lugar para mais uma grandiosa sessão de fogo de artifício e, meia hora depois, a animação prossegue com Pedro Monteiro.

O último dia das festividades começa às 11H00, com a missa solene em honra do Divino Salvador. Pelas 17H30 sai à rua a procissão em honra do padroeiro. Às 18H30 atua a Fanfarra do CNE de Ruivães e, às 19H00, sobe ao palco o Rancho Folclórico de São Pedro de Bairro.

O sorteio de prémios está marcado para as 20H30 e, para encerrar as festividades, realiza-se uma sessão de fogo de artifício às 21H00.