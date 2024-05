Famalicão: Revelado o cartaz das Festas de São Pedro em Nine

Neste domingo, várias dezenas de motards de Vila Nova de Famalicão partiram em direção ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Leiria, para participar na bênção dos coletes. A iniciativa foi organizada pelo Clube Motard Escorpiões e contou com a participação de elementos do Motoclube de Nine, Motoclube Os Desgraçados e Motoclube de Ribeirão.

A “Bênção dos Capacetes”, como é conhecida, reúne milhares de motards de todo o país, que procuram proteção divina para as suas viagens e um momento de convívio e reflexão​.