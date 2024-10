Famalicão: Riba d’ Ave começa a vencer em casa

O Bloco de Esquerda da Póvoa de Varzim mostrou o seu desagrado com a ausência de verbas no Orçamento do Estado para 2025 para a construção do novo nó da A7, entre Famalicão e Póvoa. A decisão, segundo o partido, contraria as promessas do primeiro-ministro e do líder da oposição, que haviam assegurado uma resposta concreta sobre o futuro da obra.

Em comunicado, o Bloco de Esquerda recorda que a construção do nó já tinha um plano definido, com a Ascendi a assumir os custos da obra e as câmaras municipais de Famalicão e Póvoa de Varzim a financiar as vias de acesso.

A ausência do nó no Orçamento de Estado, juntamente com a omissão da ampliação do Hospital da Póvoa de Varzim, leva o partido a concluir que o Governo está a “dar costas” aos problemas da cidade e a ignorar as reivindicações da população.