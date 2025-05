Famalicão: Riba d’ Ave despede-se de Raul Meca

O Dia Internacional dos Museus vai ser celebrado em Famalicão, de 18 a 24 de maio. Durante estes dias, os onze museus de Famalicão vão estar abertos à comunidade, com entrada gratuita inclusive na Casa-Museu de Camilo Castelo Branco, no ano em que se celebram os 200 anos do nascimento do romancista português.

O ponto alto desta celebração volta a ser o já tradicional “(H)Á Noite no Museu!”, um evento desenvolvido em parceria com o Classe Bar, no Museu Bernardino Machado. O edifício icónico que alberga a unidade museológica dedicada ao antigo Presidente da República vai estar preparado para a celebração, no dia 24 de maio, numa iniciativa com início às 23h00.

Ao longo da semana, o Dia Internacional dos Museus, que este ano tem como tema principal “O Futuro dos Museus em Comunidades em Rápida Mudança”, vai ser assinalado em Famalicão com inúmeras atividades para todas as idades, começando na segunda-feira, dia 19, com a oficina “Os Sims dos Museus” na Fundação Cupertino de Miranda, às 10h00 e às 14h30.

Logo no dia seguinte, haverá o teatro “Bernardino Machado – Uma Peça Infantil”, às 10h30, no Museu Bernardino Machado, que se repete na quarta-feira, dia 20 de maio, pela mesma hora; o atelier de pintura “Um Futuro a Cores”, às 14h30, no Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado; a oficina de velas decorativas “A Magia do Caminho”, pelas 14h30, no Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa; a visita-oficina “Infância perdida e uma sacola vazia”, pelas 15h00, no Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave, que se repete na quinta-feira, 22 de maio, no mesmo horário; e a exibição do filme “Memórias – Os Fantasmas da Guerra Colonial”, às 15h00, no Museu da Guerra Colonial, que voltará a ser exibido no sábado, 24 de maio.

Já na quarta-feira, dia 21, terá lugar a visita-oficina “O teu Futuro” , pelas 10h00, no Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves; a visita orientada à exposição “Maria, Peregrina de Esperança” também pelas 10h00 no Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa, que volta a acontecer na sexta-feira; e a mesa redonda “As Madrinhas de Guerra” às 15h30, no Museu da Guerra Colonial, um momento de partilha, com testemunhos reais.

No dia 22 de maio, haverá a visita-oficina “Memórias com Futuro” às 14h00, no Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves, e no dia 23 de maio, a oficina “Vamos tornear!” com início às 10h30, no Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado e a apresentação das obras “A Bruxa de Monte Córdova” e “A Filha do Doutor Negro” da autoria de Camilo Castelo Branco pelas 17h30, na Casa de Camilo – Museu.

O último dia da programação, dia 24, inclui atividades na Praça 9 de Abril, em Famalicão, entre as 10h00 e as 17h30, nomeadamente, o jogo “Descobre UMSEU” e o “Consultório no Museu”, que dá a oportunidade de conhecer a conservação preventiva e de arquivo dos Museus de Famalicão. Já na Casa-Museu de Camilo haverão visitas com rábula e apontamentos musicais pelas 14h30; no Museu da Guerra Colonial voltará a ser projetado o filme “Memórias – Os Fantasmas da Guerra Colonial”, pelas 15h00; no Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa decorrerá a oficina “Conta a Conta se Faz Uma Dezena”, com duas sessões às 10h00 e 14h30; no Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado terá lugar a peça de teatro infantil “O Pato Que Não Tinha Sorte”, pelas 16h00; e no Museu da Indústria Têxtil será inaugurada a exposição “Nós com Arte – Macramé Autoral”, pelas 15h00, e haverá concerto de Pedro Fernandes, pelas 18h00.

Paralelamente aos eventos que decorrem nos museus, nas redes sociais da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão também vão estar a decorrer iniciativas online como “Musear as Coleções”, de 18 a 24 de maio, às 11h30 e 17h00; “Um Riacho – O Naturalismo de Júlio Ramos”, dia 20, às 14h30; “Objetos que Brilham – A Coleção de Jóias de Soledade Malvar”, dia 21, pelas 14h30 e a apresentação do projeto de investigação “Testemunhos de uma Herança Coletiva”, a 22 de maio, pelas 21h30.

A programação do DIM 2025 inclui atividades sujeitas a inscrição prévia, que podem ser consultadas no site oficial do município de Famalicão ou nas redes sociais da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão. Lá poderá também confirmar os horários de funcionamento de cada museu durante as comemorações desta data.