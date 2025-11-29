Concelho, Desporto

Famalicão: Riba d’ Ave goleia e segue em frente na Taça de Portugal

Na tarde deste sábado, o Riba d’ Ave foi a Penafiel golear a equipa local, por 2-12, seguindo para os dezasseis avos de final da Taça de Portugal de hóquei patins.

Diante do HC Penafiel, a equipa de Jorge Ferreira fez valer os seus créditos e ao intervalo já vencia por 0-8. Gonçalo Santos (2), Gustavo Pato (4), Gonçalo Machado (2), Francisco Matos (2), Dinis Abreu e “Nanu” Castro foram os marcadores de serviço nesta robusta goleada sobre uma formação do terceiro escalão.

A equipa ribadavense, da primeira divisão nacional, cumpriu o seu dever, mas com respeito pelo adversário que teve pela frente.

Foto arquivo

Famalicão: FAC também segue para a próxima eliminatória da Taça de Portugal

Ao final da tarde deste sábado, o FAC jogou em casa do GD Estreito, que eliminou da Taça de Portugal. Ao intervalo o conjunto famalicense já vencia por 0-3, vantagem que foi alargada na segunda parte, para um 1-7 final.

Juan Lopéz e Martim Almeida bisaram no jogo e os restantes golos foram marcados por Carlos Dias, João Coelho e Gonçalo Barbosa.

Depois do Riba d’ Ave carimbar a passagem aos dezasseis avos de final da Taça de Portugal, após goleada, 2-12, em Penafiel, agora foi a vez do Famalicense marcar lugar no sorteio da próxima eliminatória.

Famalicão empata (2-2) em casa do Moreirense

Da visita a Moreira de Cónegos o Famalicão apenas trouxe um ponto, sendo que a justiça do jogo poderia dar mais dois. Os jogadores de Hugo Oliveira desenharam sempre os melhores momentos, desperdiçaram oportunidades e, em larga maioria, dominaram o encontro. O Moreirense também teve os seus momentos, só exibidos na segunda parte.

Um forte coletivo, pejado de grande qualidade técnica individual, permitiu ao FC Famalicão jogar e controlar os primeiros 45 minutos. Também o fez na segunda, mas aqui não tão constante.

Na primeira parte houve apenas um golo, por Zabiri, mas a equipa de Hugo Oliveira podia ter ido para o intervalo com uma vantagem mais alargada.

O golo nasceu de um centro perfeito de Gil Dias, da direita do ataque famalicense, que encontra o campeão do mundo sub-20, entre os defesas centrais, a cabecear com sucesso aos 21 minutos. Nove minutos depois, após um excelente passe de Justin de Haas, a partir do meio campo defensivo, Zabiri isola-se e desfere um remate colocado que obriga o guarda redes contrário a uma boa defesa para canto.

Era o Famalicão bem mais perto do segundo golo do que a equipa da casa do empate. Porém, aos 37 minutos, um remate de Dinis desvia num famalicense e quase trai Carevic que, junto à barra, manda a bola para fora. Antes do intervalo, Carevic estava no caminho da bola, após cabeceamento de Schettine.

Na entrada da segunda parte, o Famalicão facilita no lado esquerdo da defesa e dali nasce o centro que dá o golo do empate do Moreirense, marcado por Schettine. A resposta famalicense veio dos pés de Gustavo Sá, aos 52 minutos, mas o remate, em jeito, encontra no caminho para a baliza um defesa adversário. Dois minutos depois, novamente Zabiri a “cheirar” o golo num cabeceamento perigoso, após centro de Pedro Bondo.

E o segundo golo veio aos 56 minutos, por Gustavo Sá. Foi na sequência de um livre da esquerda, com o médio criativo a colocar a bola, por uma nesga, no fundo da baliza. A nova vantagem famalicense mostrava que o empate antes alcançado pela equipa da casa foi um acaso e não resultado de um crescimento efetivo. Até porque o Famalicão continuou senhor do jogo e sempre a prometer alargar a vantagem.

Foi de livre, aos 64 minutos, que o Moreirense volta a criar perigo, sanado por Carevic. A resposta veio novamente de Zabiri que, em esforço, quase fez o terceiro golo valendo a intervenção de André Ferreira.

Nesta altura vivia-se uma fase de parada e resposta que chegou aos 75 minutos num remate perigoso de Vasco Sousa que Carevic desvia para o alívio final de um companheiro. A ameaça moreirense consumou -se no empate, aos 79 minutos, por Dinis Pinto.

O Famalicão volta a crescer e a ameaçar a equipa da casa que, aos 87 minutos, fica reduzida a 10 jogadores, com a saída de Maracás com o segundo amarelo. No entanto, até final nada mais houve de relevo.

Cumpridas 12 jornadas, o FC Famalicão soma 20 pontos e continua sem perder fora de portas. Na próxima jornada, recebe o Braga.

Vigilante de Famalicão condenado por violência doméstica: Quase três anos de prisão (pena suspensa)

Um vigilante de Famalicão foi condenado a dois anos e dez meses de prisão, com pena suspensa, por agredir a companheira em Braga, avança o jornal O Minho. A suspensão da pena depende do cumprimento de regras, incluindo proibição de contacto e de aproximação à vítima, e participação em programas de prevenção de violência doméstica.

Entre junho de 2022 e março de 2023, o arguido passou a agredir física e psicologicamente a mulher, provocando-lhe medo, ataques de pânico e necessidade de acompanhamento hospitalar e psicológico.

O tribunal destaca que o arguido não mostrou arrependimento e que a violência doméstica é uma realidade preocupante, que exige prevenção. A vítima receberá uma indemnização de dois mil euros.

Combustíveis descem mas não tanto: Governo subiu imposto esta sexta-feira

Os preços da gasolina e do gasóleo vão continuar a cair, mas menos do que esperado. Esta sexta-feira, o ISP subiu 1,6 cêntimos por litro na gasolina e 2,4 cêntimos no gasóleo, descongelando o desconto que estava em vigor desde 2022.

O Governo justifica a medida como uma “reversão gradual” das taxas temporárias, seguindo recomendações da Comissão Europeia. A queda que se esperava, como os 3,5 cêntimos por litro previstos pelo ACP, já não se verifica.

Taça de Portugal: Famalicão já tem dia e hora para ir ao Dragão

Já está confirmado: o FC Famalicão joga no Estádio do Dragão no dia 18 de dezembro, às 20h45, frente ao FC Porto, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. A partida terá transmissão na Cidade Hoje, RTP e SportTV.

Os oitavos arrancam a 17 de dezembro e fecham a 23, com várias equipas da Liga a entrar em ação. Para o Famalicão, será um dos duelos mais aguardados desta eliminatória.

Famalicão: PS quer saneamento e água para todos os famalicenses

Os vereadores socialistas apresentaram uma proposta que visa o acesso de todos os famalicenses a água potável e saneamento. Tendo por base o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS 6) “Água Potável e Saneamento”, os socialistas propõem que o município assuma «como prioridade atingir uma taxa de cobertura de 100% na rede pública de abastecimento de água, bem como iniciar os trabalhos de requalificação das redes mais antigas (especialmente na área urbana do concelho), visando a sua substituição até 2029».

A proposta assenta na necessidade de assegurar que o concelho «está alinhado com as melhores práticas de sustentabilidade gestão responsável dos recursos hídricos, através de uma abordagem integrada que inclui a gestão de resíduos, a melhoria da qualidade da água, a gestão da água para atividades económicas, o consumo responsável, a redução da poluição e o respeito pelo ambiente e ordenamento do território».

Eduardo Oliveira, presidente da Comissão Política do PS e também vereador, diz que «são inúmeras as situações, de conhecimento de todos famalicenses, de problemas relacionados com saneamento no cento urbano».