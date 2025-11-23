Famalicão: Riba d’ Ave já tem adversário nos “quartos” europeus

Nos quartos de final da WSE Cup, o Riba d’ Ave vai defrontar os italianos do HRC Monza. O jogo da primeira mão é em Riba de Ave, no dia 24 de janeiro, e a segunda mão, em Itália, está marcada para 7 de fevereiro.

Nas competições europeias de hóquei em patins é a segunda vez consecutiva que os ribadavenses visitam Itália.

Recorde-se que a equipa treinada por Jorge Ferreira eliminou nos oitavos de final da WSE Cup o Tomar (3-2 e 2-2).

O Monza eliminou o Voltregá (1-3 e 0-3).