Famalicão: Riba d’ Ave perde (7-2) em casa do líder

Na noite desta quarta-feira, a contar para a quinta jornada do nacional de hóquei em patins, o Riba d’ Ave perdeu em casa do Benfica. Perante o líder do campeonato, a equipa ribadavense, apesar da atitude, nunca teve argumentos, saindo do Pavilhão Fidelidade com um desfavorável 7-2.
A equipa de Jorge Ferreira mantém, assim, os seis pontos, e está no nono lugar.
No próximo sábado, às 18h30, o Riba d’ Ave recebe a Juventude Pacense. A equipa treinada pelo famalicense Hugo Azevedo tem quatro pontos e ocupa o décimo segundo lugar.