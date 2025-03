As eleições para a Associação Comercial e Industrial de Famalicão, em abril, terão duas listas candidatas. Depois do anúncio de Carlos Correia, também Hélder Filipe Costa será candidato.

O empresário, que é natural de Ribeirão, confirmou a Cidade Hoje a sua intenção de apresentar uma lista aos órgãos sociais. Hélder Filipe Costa avança que a lista está em fase adiantada, “mas estamos ainda num processo de auscultação e elaboração do programa”.

A decisão de avançar é recente e Hélder Costa reconhece que tudo aconteceu depois de uma reunião com empresários e comerciantes “e fui sensível às preocupações manifestadas e ao apelo que me foi feito”.

Hélder Filipe Costa é fundador e CEO da agência de viagens Filboat e é organizador de eventos.

As eleições para a ACIF decorrem na tarde do dia 22 de abril. As listas devem ser entregues até ao dia 2 do mesmo mês (próxima quarta-feira).