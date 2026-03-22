Famalicão: Riba d´ Ave sofre pesada derrota em Lisboa

Na tarde deste sábado, no Pavilhão João Rocha, o Riba d´Ave perdeu, 8-3, com o Sporting. Antecipadamente previam-se muitas dificuldades para o conjunto treinado por Jorge Ferreira e tudo se cumpriu perante uma das melhores equipas nacionais. No entanto, o conjunto ribadavense deu tudo, mesmo após 10 minutos em inferioridade numérica, mostrando caráter e união.
Ao intervalo a equipa da casa já vencia , por 3-0, vantagem que ampliou no segundo tempo. Daniel Pinheiro, Guilherme Azevedo e Francisco Matos marcaram pelo Riba d´Ave.
Cumpridas 21 jornadas, os ribadavenses continuam no 12.º lugar (zona de despromoção), com 18 pontos.
O próximo encontro é novamente fora de portas, em casa da UD Oliveirense.