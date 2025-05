Famalicão: Riba d’ Ave termina campeonato no nono lugar

Terminou, este domingo, a fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins. O Riba d’ Ave, com o empate a 4 golos, em casa do OC Barcelos fechou a prova no nono lugar, com 29 pontos, ao cabo de 26 jornadas.

Cai, assim, o pano sobre o cenário desportivo do Riba d’ Ave CSJ Group na presente época. Para além do nono lugar na primeira divisão, a equipa disputou uma poule de apuramento para a Liga dos Campeões e chegou à final four da WSE CUP de hóquei em patins.

Se em grande parte da época a equipa de Raúl Meca esteve na luta pela fuga aos lugares de despromoção, na reta final espreitava um lugar entre os oito primeiros que vão lutar pelo título. Ficou a dois pontos de repetir o feito da época passada.