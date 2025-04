Famalicão: Riba d’ Ave vence e sai da zona de despromoção

Paulo Carvalho cantou que “10 anos é muito tempo”, mas 50 no associativismo são mais do que os anos contam. O número, 50, foram os contados pelo Grupo Recreativo Gavião, cumpridos a 6 de março com a inauguração da primeira sede que teve.

A este momento festivo, acrescentou uma gala que decorreu ao final da tarde deste sábado, no auditório da Casa das Artes que encheu para a festa. O momento serviu de homenagem aos fundadores, ex-presidentes, ex-diretores, parceiros (institucionais e comerciais), às associações da freguesia e o elogio aos atletas que dão corpo às modalidades do clube, designadamente o futsal e BTT.

O clube aproveitou o momento para realçar o mérito desportivo de dois elementos que nasceram para o desporto no GR Gavião e que foram capazes de “voar”. São eles Mário Monteiro, preparador física que, entre outros títulos, venceu uma Libertadores e é campeão nacional de futebol, e João Marquês, treinador de futebol feminino, também ele com títulos nacionais.

A cerimónia começou com um poema de Lucília Sampaio, evocando a história do clube, ao mesmo tempo que passavam imagens na tela; intercalou com dois momentos de Fado, e terminou com a mostra de um quadro de Fernando Marques, artista gaviense que pintou, em palco, a obra que simboliza os 50 anos do GR Gavião.

Num clube que começou há 50 anos no Café Zip-Zip e que só este ano ano, no dia de aniversário, alcançou o objetivo de ter sede própria, o presidente António Oliveira preferiu enaltecer os méritos, ao invés das dificuldades destas cinco décadas que nunca foram capazes de derrotar o clube. O dirigente considerou que representar uma associação é um ato de cidadania e responsabilidade social.

Presente na sessão, o presidente da Câmara Municipal destacou que “é importante agradecer aos obreiros que fizeram esta associação ao longo de 50 anos”. Mário Passos falou de resiliência e do exemplo que estes clubes transmitem às gerações mais novas.

Além das lembranças que todos os homenageados receberam, também foi distribuída uma revista que conta a história deste clube.