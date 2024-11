Famalicão: Riba d’ Ave vence segundo jogo de acesso à Liga dos Campeões

Ao final da tarde deste sábado, o Riba d’ Ave venceu a segunda partida de acesso à WSE Champions League. Diante dos suíços do RHC Diessbach, a equipa de Raul Meca venceu, por 4-2, passando a somar 3 pontos, os mesmos dos espanhóis do Calaffel. A AD Valongo, que venceu os ribadavenses na primeira jornada, com duas vitórias, lidera o grupo 3.

Na partida com a formação suíça, o Riba d’ Ave marcou primeiro e foi com um único golo que chegou o intervalo. Na segunda parte, reação contrária que passou para a frente do marcador. Coube, depois, a reação da equipa famalicense que virou o jogo a seu favor, terminando com um 4-2.

Gustavo Pato, Bruno Dinis, Franco Pósito e Rui Silva “Folhetas” foram os autores dos golos.

Este domingo, às 12 horas, em Valongo, onde decorre o grupo 3 de apuramento para a Liga dos Campeões, o Riba d’ Ave defronta o Calaffel.

O primeiro classificado entra na fase de grupos da Liga dos Campeões; o segundo e terceiro ficam apurados para WSE Cup e o quarto entra na nova competição europeia, a WSE Trophy.