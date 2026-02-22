Famalicão: Riba d’ Ave “vende cara” derrota ao Porto

A equipa de Jorge Ferreira mostrou muita atitude e determinação diante do FC Porto, crónico candidato ao título nacional.

Ao final da tarde deste domingo, o Riba d’ Ave esteve a perder, 1-0, mas foi capaz de virar o marcador, 2-1, com golos de Nanu Castro e Gustavo Pato. A vitória portista foi conseguida com um golo do famalicense Gonçalo Alves. Ezequiel Mena tinha aberto o ativo e Di Benedetto fez o empate a dois golos que Gonçalo Alves desfez.

Com 17 jornadas no principal campeonato nacional de hóquei em patins, os ribadavenses somam 17 pontos e ocupam o décimo lugar. Na próxima jornada novo jogo grande na vila de Riba de Ave. No dia 28 deste mês é a vez do Benfica visitar o Parque das Tílias.