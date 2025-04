Associando-se à festa da primavera e da Páscoa, organizada pelo agrupamento de escolas D. Maria II nos estabelecimentos de ensino desta união de freguesias, a autarquia local ofereceu amêndoas e chocolates a todas as crianças do ensino pré-escolar e básico e da Associação Engenho. Também os professores e auxiliares foram contemplados, num reconhecimento do empenho, disponibilidade e carinho que têm para com os alunos.

As escolas ornamentaram-se a preceito com bonitos arranjos e trabalhos alusivos à estação primaveril e à celebração da Páscoa, tendo-se realizado um desfile e concurso de chapéus de primavera na EB Conde de Arnoso.