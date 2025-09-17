Concelho, Desporto

Famalicão: Riba d´Ave apresenta plantel jovem, «mas com qualidade técnica muito elevada»

O Riba d´Ave Hóquei Clube tem, esta sexta-feira e sábado, mais um momento de preparação para a época desportiva. No Torneio Internacional de Famalicão, às 21h30, de sexta-feira, defronta o Sobreira, com os jogos de apuramento do terceiro e quarto lugares e a final marcados para a tarde do dia seguinte. Ainda na sexta-feira, e sempre no Parque das Tílias, o FAC defronta, às 19h30, os espanhóis do Hockey Rivas.

Para a edição 2025/2026 do campeonato nacional da 1.ª divisão, que começa a 12 de outubro, o clube ribadavense apresenta um plantel com várias caras novas e uma direção técnica diferente, liderada por Jorge Ferreira. Constante é o apoio do público, que transforma o Parque das Tílias num espaço de acolhimento à sua equipa.

O presidente do RAHC antevê dificuldades no «melhor campeonato do mundo», mas Bruno Carvalho está convencido de que há qualidade «para alcançar o objetivo principal que é a manutenção».

O treinador abraça o projeto pela primeira vez, mas está confiante, dada a forma como «a equipa tem trabalhado». Há vários atletas novos, num processo de mudança na estrutura que significa «um ciclo que terminou». As peças estão a ser encaixadas, com os treinos e os jogos de preparação, mas Jorge Ferreira já se mostra «muito satisfeito com o plantel que montamos. Sabemos que é um grupo bastante jovem, mas com uma qualidade técnica muito elevada. Agora, obviamente, precisa de ganhar experiência e crescer. Algo que acontecerá durante a temporada».

Em Riba de Ave reconhecem que o campeonato é bastante competitivo, mas o RAHC é um clube habituado à primeira divisão e às exigências de jogos com alguns dos maiores clubes mundiais do hóquei em patins: FC Porto (atual campeão), Sporting, Benfica, Oliveirense ou O. Barcelos. «O objetivo é a manutenção. Não será fácil, porque há equipas de muita qualidade, mas vamos fazer o nosso trabalho para no fim termos motivos para sorrir», adianta Jorge Ferreira.

Famalicão: Acidente perto do Central Park condiciona o trânsito em Ribeirão

Ao início da tarde desta quarta-feira, a colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo fez um ferido, na Avenida Portas do Minho, em Ribeirão.

A vítima, com ferimentos considerados ligeiros, foi transportada para o hospital local pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão. Para o local foi também acionada a GNR e a Cruz Vermelha de Ribeirão.

Na sequência do acidente, o transito está condicionado.

Famalicão: Coligação (PSD/CDS) apresenta programa eleitoral na segunda-feira

A coligação “Mais Ação. Mais Famalicão” apresenta no dia 22 de setembro, as linhas gerais do seu programa eleitoral para o ciclo autárquico 2025-2029. «Mais do que um plano de ação, é um compromisso com o presente e um legado para o futuro de Famalicão», assevera o candidato, Mário Passos.

A iniciativa está marcada para as 11h00, no Centro de Estudos Camilianos, em Seide São Miguel.

Mário Passos recandidata-se à presidência da autarquia famalicense sob o lema “Mais Futuro”, propondo um programa eleitoral assente em 6 grandes eixos: Famalicão “Mais Verde”, “Mais Qualificado”, “Mais Comunitário”, “Mais Saudável”, “Mais Inovador” e “Mais Inteligente”.

Famalicão: Lista independente quer fazer «mais e melhor» em Pedome

Ana Paula Neto é o rosto da lista independente “Pedome Mais e Melhor”. O programa é desenvolvido em torno do lema: Disponibilidade, Rigor e Transparência.

A candidata à Junta garante que, se for eleita, «ninguém fica para trás», por isso defende apoio à natalidade com um voucher de valor mínimo de 500 euros por cada criança nascida em Pedome, filha de residentes, a ser descontado no comércio local; entrega de material didático para alunos da freguesia que frequentem o 2.º ciclo; apoio às associações «com critério e equidade»; ajuda aos idosos no transporte para consultas médicas, à farmácia ou outras necessidades.

A apresentação oficial da equipa é no próximo dia 21 de setembro, às 17h00, no salão paroquial de Pedome. O evento contará com a atuação do artista Costinha, intérprete do hino de campanha, e termina com um lanche-convívio aberto à população.

O movimento assume o compromisso de colocar as pessoas em primeiro lugar e trabalhar por uma freguesia mais próxima e com melhor qualidade de vida.

A candidata, de 61 anos, tem um percurso dedicado ao associativismo, voluntariado e à solidariedade, com ligação a vários grupos e movimentos. Confessa que foi a vontade de «fazer mais e melhor» por Pedome que a levou a candidatar-se.

 

Famalicense acusado de vender carros de luxo e não entregar dinheiro aos donos

Um homem de 44 anos, natural de Famalicão, terá convencido proprietários de carros clássicos e de luxo a apresentar os seus veículos a potenciais compradores, tendo acabado por vendê-los sem autorização e sem entregar o dinheiro.

O homem vai agora a ser julgado por seis crimes de burla qualificada e três de falsificação de documentos. Segundo o JN, a primeira sessão do julgamento estava agendada para esta quarta-feira, no Tribunal da São João Novo, no Porto, à qual o arguido não compareceu, tendo de pagar uma multa.

 

Famalicão: Equipa feminina joga sábado em Rio Tinto

A equipa feminina do FC Famalicão, que adiou a partida de estreia na 2.ª divisão nacional, joga a segunda jornada no próximo sábado, às 16 horas, em casa do Rio Tinto. A partida da segunda ronda está marcada para o Complexo Desportivo de Rio Tinto.

O jogo em atraso da primeira jornada, com o Gil Vicente, será disputado a 27 de setembro.

Famalicão: Junta de Esmeriz e Cabeçudos oferece kits escolares aos alunos do ensino básico

No arranque do ano letivo, a Junta de Freguesia de Esmeriz e Cabeçudos mostrou-se presente, oferecendo kits escolares aos alunos da EB1 de Esmeriz e da EB1 de Cabeçudos.

Para além dos kits, cada aluno recebeu ainda um vale de 10€, que deverá ser usado no E.Leclerc, de forma a ajudar as famílias a custear as despesas associadas ao regresso às aulas.

A Associação de Pais da EB1 de Cabeçudos afirma que graças ao trabalho conjunto com a autarquia local “a escola inicia o ano letivo com todas as condições reunidas para o sucesso”. Recentemente, foi instalado ar condicionado em todas as salas e requalificados os espaços exteriores que modernizam o ambiente escolar.