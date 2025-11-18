Famalicão: Riba d´Ave apresenta queixa ao Conselho de Arbitragem

Famalicão: Moto 4 envolvida em acidente mortal não tinha seguro e condutor estava sem capacete
Paulo Figueiredo, de 43 anos, que faleceu na noite desta segunda-feira, na freguesia de Pousada de Saramagos, em Famalicão, seguia numa moto 4 sem seguro.
O homem, natural de Requião, terá utilizado, sem autorização, o veículo de um amigo. Instantes depois de se fazer à estrada, deu-se o embate violento contra um carro, na N206, que se revelou fatal uma vez que circulava sem capacete. A condutora da viatura envolvida no sinistro, entrou em estado de choque, e foi procurar ajuda no posto da GNR de Joane.
O alerta foi dado pelas 19h30, tendo sido destacados para o local elementos dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospitalar do Médio Ave e da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso.
O óbito de Paulo Figueiredo foi declarado no local.
A GNR registou a ocorrência e investiga as circunstâncias do acidente.
Famalicão: Dezassete clubes famalicenses certificados pela FPF
Dezassete clubes famalicenses receberam a Certificação de Entidade Formadora pela Federação Portuguesa de Futebol, esta segunda-feira, numa cerimónia relativa à época desportiva 2024/25, que decorreu na Casa das Artes de Famalicão.
Na sessão solene foram distinguidas 113 equipas de futebol e futsal do distrito de Braga, com 19 certificações a serem entregues a clubes famalicenses – três ligadas ao futsal masculino, duas ao futebol feminino e 14 ao futebol masculino – mais três do que na época anterior.
No futebol masculino, destaque para o FC de Famalicão, certificado como Entidade Formadora pela FPF com a classificação de 5 Estrelas e para a AD Ninense, a AD Oliveirense 1952, o CD Lousado, o GD de Joane, o GR de Avidos e Lagoa, o Ribeirão FC, o Ruivanense AC e a UD de Calendário que receberam a classificação de três estrelas.
O Desportivo de São Cosme recebeu a classificação de 2 estrelas e a Academia Elite Sport – Associação de Futebol, a AD Evolution Soccer Academy, o FC Brufense 1957 e o Operário FC foram classificados como “Centro Básico de Formação de Futebol”.
Já no futebol feminino foram certificados dois clubes famalicenses, o FC Famalicão com três estrelas e a AD Juventude de Mouquim como “Centro Básico de Formação de Futebol”.
No futsal masculino, o FC Famalicão, a AD Colégio das Caldinhas e a ADC São Mateus foram consideradas Entidade Formadora 3 Estrelas pela FPF.
Mário Passos, o Presidente da Câmara de Famalicão, lembra a aposta do município no processo formativo que vê como “fundamental para o desenvolvimento integral das nossas crianças, jovens e a sua importância vai muito para além do rendimento competitivo. É através do desporto que formamos atletas, formamos campeões, mas formamos sobretudo os cidadãos do amanhã”.
Recorde-se que em 2025, o investimento municipal nas modalidades de futebol e futsal ascendeu aos 1,5 milhões de euros, distribuídos por apoio à formação e ao desenvolvimento desportivo, manutenção de relvados, inscrições federativas, campeonato concelhio futsal, obras diversas, exames médico-desportivos, troféus, arbitragem de torneios e equipamento desportivo.
Pavilhão do antigo externato de Riba de Ave já é da Câmara
O concelho Famalicão passa a contar com um novo recinto desportivo. O pavilhão do antigo Externato Delfim Ferreira foi adquirido pela Câmara Municipal e dará, em breve, lugar ao futuro Pavilhão Municipal de Riba de Ave.
A escritura pública de aquisição do equipamento realizou-se esta segunda-feira, 17 de novembro.
Na manhã desta terça-feira, o presidente da autarquia, Mário Passos, tomou posse do equipamento e efetuou uma visita técnica ao recinto para avaliar, juntamente com os serviços municipais, a necessidade da realização de obras. O espaço encontra-se apto para a prática de várias modalidades e possui uma bancada com capacidade para mais de meio milhar de pessoas.
“Num concelho com mais de 200 associações e clubes desportivos, a aquisição deste equipamento para reforçar a nossa rede municipal de pavilhões foi uma oportunidade que não podíamos ignorar”, explicou Mário Passos, que na visita a Riba de Ave se fez acompanhar pelo vereador do Desporto, Pedro Oliveira.
“É uma grande notícia para o desporto famalicense, para a vila de Riba de Ave e para as freguesias vizinhas”, acrescentou ainda o autarca, que espera ver em breve este pavilhão ao serviço do movimento desportivo concelhio.
Recorde-se que o Município de Vila Nova de Famalicão adquiriu o pavilhão em leilão por 501 mil euros.
Famalicão: Processos urbanísticos mais rápidos e menos burocráticos
A submissão de processos urbanísticos no Município de Vila Nova de Famalicão está «mais ágil e menos burocrática». Os utilizadores da plataforma online de Atendimento Técnico Urbanístico dispõem de um novo serviço que permite pagar as taxas associadas aos seus pedidos imediatamente no momento da submissão dos processos na plataforma.
Com esta alteração, que entrou em vigor esta semana, o procedimento tornou-se mais célere para todos – munícipes e técnicos – que apresentam processos urbanísticos na autarquia famalicense. Recorde-se que, até agora, após a submissão dos processos era necessária uma análise prévia do pedido de taxas e, posteriormente, era feito o pagamento. Agora, todo este procedimento acontece num único ato.
A medida permite, segundo o município, uma maior celeridade no andamento dos processos, melhorar o atendimento aos cidadãos e reforçar a eficiência na prestação dos serviços municipais. A nova funcionalidade pode ser acedida pelos munícipes e técnicos da área em www.famalicao.pt/atendimento-urbanistico
Com esta alteração, «pretende-se que cada cidadão possa, de forma simples, agilizar o processo, evitando deslocações desnecessárias e encontrando respostas mais rápidas, elevando a qualidade do serviço público», afirma o presidente da Câmara Municipal. Mário Passos nota, ainda, que com «passo na modernização administrativa dos serviços do Município» todos ganham tempo na gestão dos processos, «em particular, os munícipes».
Homem com cadastro e suspeito de vários furtos apanhado com material roubado em Famalicão
A GNR deteve um homem de 42 anos na Trofa, suspeito de vários furtos em estabelecimentos comerciais daquele concelho e também de Vila Nova de Famalicão. A detenção aconteceu após uma denúncia de furto num estabelecimento, levando os militares a intercetar o suspeito e a realizar uma revista de segurança, bem como uma busca ao veículo.
No interior da viatura foram apreendidas diversas ferramentas furtadas, incluindo uma arma branca, caixas de ferramentas, chaves de fenda, um jogo de roquetes com 19 peças, uma chave de pressão e um busca-polos, entre outro material.
O detido, com antecedentes por furtos em ourivesarias e já com pena de prisão cumprida, foi constituído arguido. O caso seguiu para o Tribunal Judicial de Santo Tirso.
Famalicão: Seleção de Boccia Sénior conquista título
Famalicão conquistou a primeira Taça da Liga de Equipas de Boccia Sénior da PCAND, realizada no passado dia 17, em Coimbra. Um feito assinalável dado que em competição estiveram 187 atletas.
A Seleção de Boccia Sénior de Famalicão terminou a competição invicta, vencendo na final o FC Porto, por 13-2, num jogo que deixou o pavilhão em euforia.
Sob a coordenação técnica de Luís Silva e Vânia Pinheiro, os cinco atletas famalicenses protagonizaram «uma demonstração impressionante de talento, estratégia e espírito de união», demonstrando que Famalicão «é um símbolo nacional de excelência no Boccia Sénior. Esta vitória reforça o prestígio do concelho e confirma que Famalicão continua na linha da frente na promoção do desporto sénior, do envelhecimento ativo e da inclusão através da prática desportiva», refere Luís Silva.