Famalicão: Riba d´Ave apresenta queixa ao Conselho de Arbitragem

O Riba d’Ave Hóquei Clube apresentou ao Conselho de Arbitragem da Federação de Patinagem de Portugal uma exposição por causa «de decisões arbitrais e condutas inapropriadas verificadas no jogo da jornada 6 do Campeonato Placard de Hóquei em Patins, declarado como suspenso pelos árbitros presentes no decorrer da 1.ª parte».

Em comunicado, o clube ribadavense refere que esta decisão visa a defesa da verdade desportiva, «a dignidade da nossa instituição e o respeito pelo trabalho dos nossos atletas, treinadores, dirigentes e adeptos». O clube reafirma, ainda, que não é seu propósito «descredibilizar a classe dos árbitros, mas sim contribuir para que haja critérios claros, equilibrados e uniformes, em prol da modalidade e da sua credibilidade. O Riba d’Ave HC continuará a lutar dentro e fora da pista com seriedade, respeito e paixão pelo hóquei em patins, aguardando ainda, serenamente, pelo cabal esclarecimento das alegações evocadas para a suspensão do jogo do passado sábado».

Recorde-se que a partida entre o Riba d´Ave e a Juventude Pacense foi interrompida, instantes antes do intervalo, não mais sendo retomada.Joaquim Pinto, um dos árbitros, parou o jogo depois de alegadamente ter sido insultado por um adepto. Perante o sucedido informou que só recomeçaria a partida mediante a presença de força policial. Mais tarde, uma patrulha da GNR, composta por dois elementos, chegou ao local, mas insuficiente, segundo a equipa de arbitragem, para garantir a segurança de adeptos, assim como das equipas, pelo que a partida não foi reatada, quando o marcador assinalava um 2-4 favorável à equipa visitante.