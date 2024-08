Famalicão: Riba d’Ave avança com instalação de caixa de multibanco

A junta de freguesia de Riba d’Ave deverá avançar em breve com a construção de uma estrutura para a instalação de uma caixa de multibanco, na Rua 25 de Abril.

O pedido de apoio financeiro para a realização dos trabalhos, na ordem dos 14 mil euros, foi levado a reunião de câmara esta quinta-feira.

Esta obra e consequente instalação do serviço vem colmatar a falta deste equipamento na vila de Riba d’Ave, depois do encerramento das sucursais do BPI e da Caixa Geral de Depósitos, e da desativação da caixa de multibanco que se encontrava de serviço no Hospital Narciso Ferreira.