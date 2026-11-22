O Riba d´Ave Hóquei Clube goleou, 5-1, o Tomar, na jornada três do principal campeonato nacional de hóquei em patins. No Parque das Tílias, ao final da tarde deste sábado, o conjunto de Jorge Ferreira chegou ao intervalo a vencer, por 2-1, e na etapa complementar disparou no marcador para uma vitória confortável.
Com Martim Leite em claro plano de destaque, pelos três golos que marcou, realce, também, para Daniel Pinheiro e Gonçalo Filipe, com um golo cada nesta goleada ribadavense, conjunto que passa a somar 4 pontos. Na próxima jornada, marcada para o dia 28 deste mês, visita a AD Oeiras.
Foto arquivo