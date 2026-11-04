Na tarde do próximo domingo, às 17 horas, o Parque das Tílias, recebe a jornada inauguração da edição 2026/2027 do Campeonato Placard de Hóquei em Patins.

O conjunto ribadavense, que vai para a quinta época consecutiva no principal campeonato nacional da modalidade, recebe a AD Valongo, equipa treinada por Raúl Meca, figura do hóquei em patins bem conhecida na vila de Riba de Ave, onde jogou e treinou durante várias épocas.

Jorge Ferreira, o treinador do Riba d´Ave, tem um plantel consideravelmente diferente da época passada que a longa pré-temporada terá ajudado a optimizar.

Foto: Reprodução Facebook Riba d´Ave HC