Depois de vencer o Torneio Internacional Cidade de Famalicão, o Riba d´Ave Hóquei Clube é um dos convidados para a 21.ª edição do torneio Cidade de Valongo “Memorial Carlos Figueiras”. O torneio será disputado na próxima sexta-feira e sábado (9 e 10 de outubro) pela AD Valongo, o Turquel, a Juventude de Viana e a formação ribadavense.
Na sexta-feira, no Pavilhão Municipal, a equipa da casa, treinada pelo bem conhecido Raul Meca, defronta a Juventude de Viana, às 19h30; às 21h30, o conjunto de Jorge Ferreira mede forças com o Turquel.
No sábado, às 16 horas, joga-se a partida de apuramento do terceiro e quarto classificados e a final joga-se às 18 horas.