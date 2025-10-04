Famalicão: Riba d´Ave dá boa réplica a candidato ao título nacional

Na noite desta sexta-feira, no jogo de apresentação aos associados, o Riba d´Ave/CSJ Group perdeu, 3-5, com a UD Oliveirense, uma das principais formações nacionais.
Após seis semanas de preparação, a equipa ribadavense teve um bom desempenho e esteve na frente do marcador, com golos de Gonçalo Machado e Nanu Castro, mas o intervalo chegou com o empate a dois golos. Na segunda parte, a equipa convidada passou para a frente do marcador, mas Gustavo Pato voltou a empatar o jogo. Foi já na fase final que a Oliveirense cavou a diferença, fixando o marcador em 3-5.
O campeonato nacional da 1.ª divisão começa a 12 de outubro, e o Riba d´Ave, treinado por Jorge Ferreira, recebe o CH Carvalhos.