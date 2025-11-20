Concelho, Desporto

Famalicão: Riba d´Ave decide passagem aos “quartos europeus” em Tomar

Ao final da tarde do próximo sábado, o Riba d´Ave/CSJ Group joga a segunda mão dos oitavos de final das competições europeias de hóquei em patins (WSE Cup).

Em Tomar, às 18 horas, no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, a equipa de Jorge Ferreira leva a vantagem (3-2) do primeiro jogo e vai tentar garantir um lugar nos quartos de final desta competição europeia.

Deixe um comentário

Famalicão: Continuidade na Taça de Portugal passa por Cantanhede

Na tarde do próximo domingo, às 15 horas, o FC Famalicão joga no Parque Desportivo do Fujanco, em Cantanhede, a terceira eliminatória da Taça de Portugal. O adversário é a União Recreativa Cadima, formação que compete na 3.ª divisão nacional.

Recorde-se que a equipa famalicense já deixou pelo caminho o Castêlo da Maia (21-0) e o A-dos-Francos (6-0).

Famalicão: Autocarro derruba semáforos no centro da cidade

Na manhã desta quinta-feira, um autocarro derrubou os semáforos da Rua Barão da Trovisqueira, junto à Secundária D. Sancho I.

O veículo de transporte público de passageiros circulava no sentido descendente e à entrada na Rua Adolfo Casais Monteiro acabou por embater nos semáforos.

Desconhecem-se as causas do acidente. A PSP esteve no local.

Famalicão: Equipa de futsal entra mal e sofre pesada derrota

Na noite desta quarta-feira, a contar para a décima jornada da Liga Placard futsal, o FC Famalicão nunca teve argumentos para discutir o jogo com o Sporting e perdeu por esclarecedores 2-10. Uma má entrada na partida, com o golo sofrido nos primeiros segundos e mais três nos primeiros dez minutos, abalaram a estratégia que Kitó Ferreira teria para o jogo.

Antecipadamente adivinhavam-se muitas dificuldades perante uma das melhores equipas nacionais que vinha “ferida” de uma surpreendente derrota caseira. Os famalicenses ainda reagiram, com um golo de Ricardo Vieira, mas antes do intervalo o adversário chegou ao quinto golo.

A segunda parte não foi diferente. Se Buzu ainda fez o 2-5, logo a seguir o Sporting fez mais dois golos e alargou uma vantagem que terminou nos expressivos 2-10.

Apesar do desaire, o FC Famalicão mantém o sétimo posto, com 11 pontos. Na próxima jornada, marcada para o dia 29 deste mês, visita a AD Fundão, um dos últimos da classificação.

Foto arquivo

Famalicão: Aluimento leva ao corte da Rua das Laminhas, em Nine

Devido a um aluimento na Rua das Laminhas, em Nine, a rua encontra-se fechada ao trânsito. A informação foi divulgada pela junta de freguesia, na noite de quarta-feira.

A circulação automóvel vai manter-se condicionada até que os trabalhos de reparação estejam concluídos. A população deverá utilizar percursos alternativos.

Famalicão: Mais de 5 mil alunos participam no Corta-Mato Escolar

Mais de cinco mil alunos do concelho de Famalicão participam esta semana no Corta-Mato Escolar, uma tradição desportiva que se mantém ano após ano, aliando educação à prática desportiva. O evento arrancou esta terça-feira, no Parque da Devesa, com cerca de 2 300 alunos, de infantis a juniores, do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco.

Esta quarta-feira foi a vez dos alunos do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, em Joane, participarem na competição. A corrida decorreu no Parque da Ribeira, com cerca de meio milhar de participantes. Em simultâneo, centenas de alunos do Agrupamento de Escolas D. Maria II e Agrupamento de Escolas de Ribeirão desafiaram-se a dar o seu melhor no Parque da Devesa.

A semana dedicada à atividade física inclui ainda as provas do Agrupamento de Escolas D. Sancho I e Colégio Machado Ruivo, na quinta-feira, e do Agrupamento de Escolas Terras do Ave, do Agrupamento de Escolas de Gondifelos e da ALFACOOP – Cooperativa de Ensino, a fechar a semana desportiva.

O Corta-Mato Escolar é uma iniciativa inserida no programa Desporto Escolar do Ministério da Educação, em parceria com os agrupamentos de escolas famalicenses, e conta com o apoio do Município de Vila Nova de Famalicão e da Associação de Atletismo de Braga.

Famalicão: Nova direção da ULS quer apresentar resultados no primeiro trimestre de 2026

O novo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Médio Ave realizou, na terça-feira, dia 18, a primeira reunião de trabalho. Uma oportunidade para apresentar a estratégia e visão para o próximo mandato.

A equipa liderada por Luís Vales acredita que no final do primeiro trimestre do próximo ano já será possível ver resultados concretos do trabalho conjunto.

Segundo a nova direção, a estratégia assenta «na transparência, na consciencialização de decisões e na preparação rigorosa das operações». Fala numa «transformação cultural profunda» sustentada numa «estratégia clara, numa liderança próxima e numa execução rigorosa» para afirmar a ULS Médio Ave numa «referência regional e nacional» na qualidade dos cuidados de saúde prestados.

Luís Vales destacou quatro eixos estratégicos de atuação: valorização das equipas e pessoas, integração de cuidados, investimento em infraestruturas e digitalização.

Ana Couto, vogal executiva, com responsabilidades financeiras, realçou que a ULS Médio Ave atravessa «uma situação financeira crítica, marcada por subfinanciamento e ausência de fluxo de caixa positivo». Neste capítulo, sublinhou a urgência de executar, até 30 de junho de 2026, os projetos financiados pelo PRR.

O enfermeiro diretor, Pedro Raul Silva, lembrou que «profissionais motivados produzem mais e melhor», assumindo o compromisso de manter portas abertas ao diálogo e à interajuda.

A diretora clínica para os Cuidados de Saúde Primários, Mariana Carrapatoso, referiu a necessidade de agilizar processos ligados à mobilidade de recursos humanos, e evidenciou a importância de ter um Plano Local de Saúde da ULS Médio Ave, para orientar as prioridades da região.

Germano Cardoso, diretor Clínico para os Cuidados Hospitalares, defendeu a importância da colaboração e do diálogo entre serviços, convidando os profissionais a partilharem dificuldades e propostas de melhoria e transformação.

No final da reunião, entre perguntas e respostas, foi vincada a importância de melhorar a segurança e a eficiência no transporte de doentes; corresponder aos desafios da informática; reforçar a instituição com mais recursos humanos e tecnológicos; melhorar a comunicação interna e garantir autonomia das unidades de gestão.