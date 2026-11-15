Na noite deste sábado, na segunda jornada do nacional da 1.ª divisão de hóquei em patins, o Riba d´Ave perdeu, 4-0, em Lisboa, com o Benfica. Depois do empate na ronda inaugural, a equipa de Jorge Ferreira tinha pela frente um duro teste perante um opositor que começou a prova a perder, no reduto do FC Porto.
Foi na primeira parte que o Benfica cavou a grande diferença no marcador, 3-0; apesar da desvantagem, os ribadavenses apareceram dispostos a reduzir e até beneficiaram de duas grandes penalidades, com Pedro Henriques a negar o golo, nas duas, a Martim Leite. Foi já no último minuto, que o benfiquista João Rodrigues bisou e fechou o marcador.
Na próxima jornada, a 21 de novembro, o Riba d´Ave recebe o SC Tomar.
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