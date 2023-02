Famalicão: Riba d’Ave empata em casa

Jogou-se, este sábado, a penúltima jornada da primeira fase da pró nacional da AF Braga, série B. Os resultados definiram as quatro equipas que vão lutar pelo título, com as demais da série A, e subida aos nacionais de futebol. Da série B, seguem o Ribeirão e o Joane. Na A, o Ninense, que só joga este domingo, ainda pode entrar no grupo dos quatro primeiros.

Esta tarde, o Ribeirão FC foi vencer, 2-1, a Oliveira Santa Maria, virando um resultado que lhe foi desfavorável a partir do terceiro minuto do encontro. Antes do intervalo, chegou à igualdade e a vantagem foi alcançada aos 75 minutos. A equipa de António Miranda mantém o segundo lugar, com 47 pontos, os mesmos do líder, o Sandinenses que nesta jornada venceu, com igual resultado, o Taipas.

O GD Joane venceu, também por 2-1, o Ponte e, deste modo tudo decidido quanto às quatro equipas que seguem para a luta pelo título e subida aos nacionais: Sandinenses, Ribeirão, Ponte (42 pontos) e Joane (41 pontos). A AD Oliveirense está no quinto lugar, com 33 pontos, e vai estar na luta pela manutenção.

A última jornada da série B reserva, no próximo fim de semana, a visita dos joanenses a casa do Celoricense, a deslocação da Oliveirense a Santiago de Mascotelos e o Ribeirão recebe o Berço.

Na série A, a AD Ninense (29 pontos, 7.º lugar) e ainda com possibilidade de entrar no grupo dos quatro primeiros, joga este domingo em casa do Santa Maria.