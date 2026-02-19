Famalicão: Riba d´Ave envia ao Conselho de Arbitragem lances polémicos da partida com o Turquel

A derrota do Riba d´Ave, na noite da passada terça-feira, em Turquel, provocou uma reação do clube famalicense sobre várias incidências que ultrapassam «o erro humano e colocam em causa a verdade desportiva, o respeito pelos nossos atletas e o trabalho diário de toda uma estrutura».

Em comunicado, a direção relata que a equipa «foi alvo de um conjunto de decisões que, além de erradas, revelaram uma dualidade de critérios absolutamente inaceitável num campeonato desta exigência. O lance que origina a 10.ª falta – e que dá o livre direto do 4‑3 a 40 segundos do fim – é apenas o exemplo mais gritante de um julgamento que nos penalizou de forma irreversível».

Para provar o que diz, o clube partilha vários vídeos que dão conta, por exemplo, de um stick na cara sem a sanção disciplinar adequada; rasteiras transformadas em “simulações”, penáltis por marcar, jogadores projetados contra tabelas sem qualquer ação disciplinar e, por último, a 10.ª falta num lance que dita o resultado final. «Tudo isto perante uma dupla de arbitragem onde um árbitro internacional, habituado aos maiores palcos, não conseguiu – ou não quis — impor critério, rigor e verdade às decisões do seu colega».

O Riba d´Ave enviou ao Conselho de Arbitragem uma exposição formal com todos os lances, pedindo uma análise rigorosa e medidas que impeçam que situações destas se repitam.