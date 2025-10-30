Concelho

Famalicão: Riba d´Ave HC, FAC e FC Famalicão nomeados para a Gala do Desporto

Já é conhecida a lista final dos nomeados para a décima Gala do Desporto de Famalicão que acontece na noite de 9 de novembro, no Pavilhão Municipal, a partir das 21 horas.

Para a Associação/Clube Desportivo do Ano estão designados o Riba de Ave Hóquei Clube, Famalicense Atlético Clube e o Futebol Clube de Famalicão (futsal). Para Dirigente do Ano estão nomeados Mário Oliveira (Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis A2D), Carlos Castro (Famalicense Atlético Clube), Júlio Coutinho (Futebol Clube de Famalicão).

Hugo Azevedo (Seleção Nacional de Hóquei em Patins), Juan Garcia (Famalicense Atlético Clube) e Bárbara Ribeiro (Apolo Famalicão) competem pela consagração de Treinador do Ano.

Quanto às revelações, no plano feminino estão indicadas Ana Cunha (Sporting Clube de Braga), Gabriela Teixeira (Academia Gindança) e Victória Leite (Sporting Clube de Braga); em masculinos, José Ribeiro (Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco / Papa Léguas de Famalicão), Gonçalo Costa (Efapel / Guilhabreu) e Tiago Pereira (Sport Lisboa e Benfica)

João Pinheiro (Núcleo de Árbitros de Vila Nova de Famalicão) está nomeado para Árbitro do Ano, na companhia de Patrícia Carneiro (Núcleo de Árbitros de Vila Nova de Famalicão) e Paulo Fernandes (Federação Portuguesa de Basquetebol)

Para o Evento Desportivo do Ano (votação online) estão os XV Jogos do Eixo Atlântico (Associação do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular), Famalicão Dança 2024 (Academia Gindança) e a Meia Maratona de Famalicão 2024 (Runporto). Este é único prémio do júri selecionado pelo público. A votação pública estará disponível brevemente e pode ser feita até às 24h00 do dia 6 de novembro (quinta-feira), em www.famalicaodesportivo.pt .

Para além do galardão do júri nas várias categorias, na sessão serão protagonistas os atletas, treinadores, dirigentes e clubes que se destacaram na última época desportiva. Serão homenageados 249 atletas e 12 treinadores famalicenses pelos títulos nacionais e internacionais conquistados na época desportiva 2024 e 2024/2025, em dezenas de modalidades desportivas.

A X Gala do Desporto terá transmissão em direto, através do Facebook da autarquia famalicense (www.facebook.pt/municipiodevnfamalicao) ou acedendo à página www.famalicao.pt.

Recorde-se que na 9ª edição da Gala do Desporto foram homenageados 215 atletas, técnicos, associações, clubes e dirigentes desportivos, pelos títulos nacionais e internacionais alcançados em 34 modalidades desportivas na época 2023 e 2023/2024. Na edição passada o “Prémio Excelência” foi entregue à AFSA – Associação de Futebol de Salão Amador de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Riba d´Ave visita o FC Porto

No próximo sábado joga-se a quarta jornada do principal campeonato nacional de hóquei em patins. O Riba d´Ave HC visita, às 17 horas, o reduto do FC Porto.

A equipa de Jorge Ferreira soma duas vitórias e uma derrota, totalizando seis pontos contra apenas três do conjunto portista.

Na última jornada, os ribadavenses venceram, 3-0, o Turquel, enquanto que o Porto foi derrotado, 4-2, pelo Benfica.

Famalicão: Casperrr atua esta sexta-feira na Casa do Artista Amador

A Casa do Artista Amador, no Louro, abre as portas à banda de Casperrr, esta sexta-feira, às 21h30, para aquela que promete ser uma performance arrepiante. No seu primeiro concerto no norte de Portugal, vai ser apresentada muita música nova. A entrada tem um custo de 3 euros.

Aos 20 anos, Casperrr tem-se vindo a destacar com artista alternativo no panorama nacional. Até agora o seu catálogo, que oscila entre emo, trap, shoegaze e rock alternativo, conta com mais de 2,5 milhões de streams.

Em 2025 está a construir um novo capítulo na carreira, colaborando com produtores e artistas portugueses e explorando sonoridades mais experimentais dentro de uma base de rock centrada numa dinâmica de banda.

Já com experiência na escrita, gravação e performance, Casperrr lançou o primeiro single desta nova fase “You lose your beauty”, escrita e produzida em colaboração com Rykord.

Famalicão: Guilherme Amorim estreou-se no nacional de futsal

Guilherme Silva Amorim, aos 18 anos, somou os primeiros minutos no palco principal do futsal nacional, ao serviço do FC Famalicão. Aconteceu na noite da passada segunda-feira, no Pavilhão Municipal, na partida contra o SC Braga.

A estreia do jovem ala, mesmo que por breves momentos, sinaliza a atenção que o treinador Kitó Ferreira tem votado à formação do clube.

Guilherme começou no futebol e entre 2015 e 2019 jogou (futebol 7) no FC Famalicão; depois, entre 2020 e 2022 representou o CD Lousado e desde esse ano fez parte da formação de futsal do FC Famalicão até chegar à equipa sénior pela qual se estreou no jogo da sexta jornada do principal campeonato nacional da modalidade.

Famalicão: Já há data para a quarta eliminatória da Taça de Portugal

A partida com o GD Estoril Praia, da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, está marcada para as 18 horas do dia 22 de novembro (sábado), no Estádio António Coimbra da Mota.

Recorde-se que na terceira eliminatória (a primeira com equipas da I Liga), o FC Famalicão venceu, 0-3, em casa do São João de Ver.

Famalicão: Novos corpos gerentes da Confraria de Nossa Senhora dos Remédios e Almas

D. José Cordeiro, Arcebispo Primaz de Braga, aprovou, recentemente, nos termos dos estatutos, os órgãos de gestão da Confraria de Nossa Senhora dos Remédios e Almas de Calendário, que estão ao serviço desde o dia 14 de agosto deste ano.

Os irmãos desta Confraria pertencem aos lugares de Magida, Santa Catarina, Aveleira, Fonte Quente e Covelo. A mesa da Assembleia Geral é presidida por José Manuel Moreira da Silva, tendo como secretários David Manuel Gondar Fernandes Carneiro e Maria Adelaide Faria Soares.

A mesa Administrativa é liderada por Jones Maciel Santos Silva que tem como vice-presidente Fernando Oliveira Carvalho de Sá. Serafim da Silva Sá é o secretário; César André da Silva Veloso, o tesoureiro; e Aires Alberto Vilaça da Costa, o vogal.

Joaquim Alberto Moreira da Silva preside ao Conselho Fiscal, com Sónia Alexandra Faria Correia e António Ferreira Teles a vogais.

O Órgão de Vigilância é da responsabilidade do Padre Jorge Manuel Carneiro Ferreira

Os anteriores órgãos de gestão, liderados por Manuel Moreira, dos lugares de Aldeia do Sol e Figueirinhas, estiveram em serviço desde junho do ano passado, cessando funções a 13 de agosto deste ano, por não ter sido constituída, atempadamente, uma nova Mesa Administrativa.

Famalicão: Mostra Comunitária de Pousada é a 8 de novembro

No dia 8 de novembro há Mostra Comunitária na freguesia de Pousada de Saramagos. No Largo José da Silva Freitas, o certame abre às 10 horas e encerra depois da atuação de Pedro Fernandes, marcada para as 22h45.

O programa da mostra da comunidade pousadense contempla várias atividades, entre as quais a gala de reconhecimento de mérito e excelência escolar e a celebração do aniversário da freguesia, momentos marcados para a noite deste dia.

Confira o programa

10h00 | Abertura da Mostra Comunitária com a Fanfarra do CNE 0026 e o hastear das bandeiras.
12h00 | Serviço de Almoço e Take Away (Comissão de Festa de Santa Apolónia)
14h30 | Atividade da Escola Básica
15h00 | Trail Kids – Organizado pela ARPO e ADOSA
15h45 | Demonstração de Alex Ryu Jitsu
16h30 | Entrega de prémios do Trail Kids
19h00 | Missa Campal (dependente das condições climatéricas)
20h00 | Jantar (assegurado pela Comissão de Festa de Santa Apolónia)
21h30 | Gala de Reconhecimento de Mérito e Excelência Escolar
22h30 | Bolo e champanhe de aniversário da freguesia
22h45 | Atuação de Pedro Fernandes