As equipas de formação de Hóquei em Patins do Riba d`Ave Hóquei Clube apresentaram-se ao público, a 3 de setembro, no Teatro Narciso Ferreira, quando se perspetiva um novo ano desportivo. «Voltámos a reunir-nos para celebrar aquilo que nos une: a paixão pelo clube, pela modalidade e pelo crescimento de cada atleta», refere o Clube.

Ao longo da sessão, foram apresentados os escalões, atletas e equipas técnicas, com o apadrinhando da equipa principal, que «mostrou aos mais jovens que os sonhos de hoje podem ser a realidade de amanhã», menciona o Clube.

Fica o registo dos treinadores de Hóquei em Patins 2026/27: treinadores de guarda-redes: Francisco Oliveira e João Manuel Abreu; iniciação/escolinhas: Jorge Silva, Xavier Silva e João Manuel Abreu; bambis (Sub-7): Jorge Silva, Xavier Silva e João Manuel Abreu; benjamins (Sub-9): Xavier Silva; escolares (Sub-11): Bernardo Valinhas; sub-13: Bernardo Valinhas; sub-15: Jorge Valentim; sub-17: Jorge Valentim; sub-19/Seniores B: Carlos Esteves; coordenação: Jorge Ferreira.

A direção do Riba d´Ave HC agradece ao Município de Famalicão, à vereadora da Cultura e a toda a equipa do Teatro Narciso Ferreira; aos atletas, pais, treinadores, staff e diretores.

(Foto Jorge Ferreira)