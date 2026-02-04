Concelho, Desporto

Famalicão: Riba d´Ave joga em Itália mais uma jornada europeia

No próximo sábado, o Riba d` Ave Hóquei Clube joga a segunda mão dos quartos de final da WSE CUP frente aos italianos do Monza. A equipa ribadavense, que venceu o primeiro jogo por 4-3, espera que a vantagem de um golo seja suficiente para passar a eliminatória. Se for apurado, o Riba d´ Ave Hóquei Clube entra, pelo segundo ano consecutivo, na final four desta competição europeia.

«O jogo da primeira mão foi bom, temos vantagem de um golo e temos de fazer de tudo para que seja suficiente», realça Jorge Ferreira, em declarações na passada segunda-feira. O treinador nota que «dentro da estratégia de cada uma das equipas, vamos tentar fazer o melhor. Acredito que o nosso adversário também se tenha preparado», reconhece.

Da parte do Riba d`Ave, é a segunda participação consecutiva nas competições europeias, experiência que é vista como uma mais-valia. «Os jogadores vão estando habituados a este patamar. Consolida o trabalho que vem sendo feito», aponta Jorge Ferreira.

O técnico espera que esta participação europeia não prejudique a prestação no campeonato e na Taça de Portugal (vai receber o Óquei de Barcelos). «Isto tem os seus custos. Os jogadores ficam fatigados, porque já têm muitos jogos nas pernas. Vamos gerir o melhor possível», assegura.

Para a direção, a presença europeia é sinal de prestígio internacional e reforço dos objetivos para as competições internas. «Dá muita visibilidade ao clube. Estando nas competições europeias é olhado de outra forma também no panorama nacional do hóquei em patins», refere o presidente Bruno de Carvalho.

Segundo o dirigente, a participação faz sonhar os jovens da formação. «Queremos a nossa formação a olhar para a equipa sénior como um exemplo. Temos feito um trabalho de raiz a dinamizar a formação para evitar a fuga dos miúdos para outros clubes, com outras condições. Temos vindo a melhorar as condições de trabalho e de treino para, a médio e longo prazo, colocar os miúdos na equipa principal. Será um orgulho para toda a direção, seja qual for», conta Bruno Carvalho.

Quando se refere a melhores condições, fala de espaço para colocar as equipas a treinar mais tempo. Só com o Pavilhão das Tílias, fazem-no durante uma hora, mas o ideal seria um treino por dia de hora e meia. Mas com a aquisição do pavilhão do Externato por parte da Câmara Municipal, abre-se mais uma possibilidade para os escalões de base e o Pavilhão das Tílias ficaria para os escalões superiores.

O Município reitera que o Pavilhão do Externato, que vai sofrer obras de adaptação, vai estar ao serviço das associações do concelho.

A participação também acarreta encargos financeiros, especialmente por causa da deslocação e alojamento. Bruno Carvalho realça que a participação na WSE CUP é um sonho cumprido, mas adverte que o principal objetivo da equipa é a manutenção no principal escalão do Hóquei Clube, onde é 10.º classificado, com 14 pontos, à 14.ª jornada.

À semelhança do ano anterior, o município vai apoiar financeiramente esta deslocação do Riba de Ave até Itália, com um valor a rondar os cinco mil euros. A Câmara reconhece o prestígio que a participação traz à vila e ao desporto em Famalicão, em particular ao trabalho do Riba d`Ave. «De uma forma sustentada, de uma forma consolidada, o Riba d`Ave Hóquei Clube vem participando nos últimos anos com uma frequência assinalável nesta competição europeia, numa modalidade muito competitiva», reconhece o vereador Pedro Oliveira.

Deixe um comentário

Famalicão: Riscos e desafios do mundo digital debatidos em Vermoim

A Junta de Freguesia de Vermoim promove uma sessão de sensibilização (com informações teóricas e práticas) para ajudar a identificar os riscos e desafios que o ambiente digital apresenta, bem como aprender estratégias para garantir uma utilização mais segura, equilibrada e consciente.

Será no dia 28 de fevereiro, às 14h30, no salão nobre da Junta de Freguesia de Vermoim.

Os convidados são Daniela Rosendo, doutorada em psicologia aplicada (Universidade do Minho), especialista em competências socioemocionais, parentalidade e bem-estar psicológico. Ainda Sérgio Lopes, consultor em tecnologia, inovação e cibersegurança, especialista em transformação digital de cidades inteligentes e no setor público.

Inscrição obrigatória, limitada às primeiras 50 vagas em https://forms.gle/r3Kr9Wxx47ae6bbk8

Famalicão: Já há árbitro para o jogo de segunda-feira

Já são conhecidas as equipas de arbitragem para os jogos da 21.ª jornada da I Liga. Para o encontro entre o FC Famalicão e a AFS, marcado para segunda-feira, foi nomeado Luís Filipe, árbitro da AF Lisboa.

Alexandre Ferreira e Diogo Pereira são os assistentes e Vítor Lopes o quarto árbitro. VAR: Rui Soares e AVAR: Márcio Azevedo.

O jogo está marcado para as 18h45, no Estádio Municipal.

Famalicão: Reforço de inverno já treina no FC Famalicão

Vojin Serafimovic, reforço do FC Famalicão no último dia do mercado de inverno, treinou esta quarta-feira com os seus novos companheiros. No Centro de Treinos, o jovem defesa central fez parte de mais um treino de preparação para o próximo encontro da I Liga, segunda-feira, na receção ao AFS.

Na foto, partilhada pelo FC Famalicão, Serafimovic surge acompanhado de Sorriso e do capitão Gustavo Sá.

O sérvio de 20 anos formou-se no FK Cukaricki, emblema pelo qual cumpriu a estreia na Liga Sérvia aos 17 anos. Apesar da juventude, totaliza quase 40 jogos na principal competição deste país dos Balcãs, já jogou na Liga Conferência e é internacional pelas seleções jovens do seu país, tendo jogado entre os sub-15 e os 21, com participação no Campeonato da Europa de sub-17, em 2022.

Famalicão: Festeje o Carnaval dentro de água

O Grupo Desportivo de Natação volta a realizar a “Hidro Carnaval”. É uma iniciativa que já tem alguns anos e que visa celebrar o Carnaval dentro de água. Acontece nas piscinas municipais, na noite do dia 13 de fevereiro, a partir das 22h15, com entrada livre e exclusiva para adultos.

Com a promessa de «uma noite cheia de cor, música e diversão», os melhores mascarados ganham prémios. O primeiro recebe três mensalidades, o segundo duas e o terceiro melhor mascarados uma mensalidade.

Famalicão: Cozido à Portuguesa para ajudar a paróquia de Gavião

Domingo, dia 15 de fevereiro, haverá cozido à portuguesa em Gavião, cuja receita reverte para a angariação de fundos para as obras paroquiais. A dose para duas pessoas custa 19 euros. Por mais um euro leva broa de pão de milho.

As encomendas devem ser feitas até ao dia 13 de fevereiro pelo número 933 403 027 (Mário Azevedo) ou diretamente na sacristia.

Levantamento a partir das 11h30, no adro da igreja. Não precisa trazer recipientes.

A paróquia apela à população que faça a sua encomenda e, além de estar a degustar uma bela refeição, está a colaborar com as obras paroquiais.

Famalicão: Stand Up Comedy e Laurus Metal Battle em destaque na Casa do Artista Amador

Esta sexta-feira é dia de Stand Up Comedy na Casa do Artista Amador de Famalicão, a partir das 22 horas. Pedro Miranda & Convidados vão subir ao palco para uma noite animada onde o humor que nasce do dia-a-dia convida a boas gargalhadas. A entrada tem um custo de 5 euros e as reservas podem ser feitas online aqui.

No sábado decorre a primeira eliminatória do concurso Laurus Metal Battle 2026. A abertura de portas acontece às 21h00 e na eliminatória participam as bandas Inussual de Espanha, Nothisera e Straight Against Fall de Portugal.

Neste concurso o público também vota para a escolha da banda vencedora da eliminatória. A entrada tem um custo de 6 euros, sendo gratuita para quem já adquiriu o passe para o Laurus Nobilis 2026. Os sócios da AECL têm um desconto de 50%.

Para mais informações e reservas ligue 969 489 422.