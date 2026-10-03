O Pavilhão Municipal é palco, desde esta sexta-feira, da quarta edição do Torneio Internacional de Famalicão. No primeiro jogo, o Riba d´ Ave venceu, 5-1, o HC Maia, enquanto que o FAC foi derrotado, 5-2, pelos espanhóis do HC Rivas.
Na tarde deste sábado, às 16 horas, joga-se o apuramento do terceiro e quarto classificados e, às 18 horas, decide-se o vencedor. O Riba d´Ave tem como opositor o Hockey Rivas, formação espanhola que, tal como os ribadavenses, compete no principal escalão do hóquei em patins do seu país.
(Foto: reprodução Facebook Famalicense Atlético Clube)