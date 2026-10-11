O Riba d´Ave Hóquei Clube terminou na terceira posição no torneio da AD Valongo, que decorreu entre sexta e sábado. No primeiro jogo, os comandados de Jorge Ferreira perderam, 3-1, com o Turquel e foram relegados para a luta pelo terceiro e quarto lugares. Nesta partida, disputada com a equipa da casa, vitória para os ribadavenses (3-1) no desempate das grandes penalidades, após empate a duas bolas no tempo regulamentar.

O Turquel foi o vencedor da 21.ª edição do Torneio Cidade de Valongo “Memorial Carlos Figueiras”, após vitória, 7-5, sobre a AJ Viana.

Nos próximos dias 16 e 17 de outubro, o Parque das Tílias recebe o Torneio do Riba d´Ave. A poucos dias do início do Campeonato Placard, o conjunto de Jorge Ferreira convidou o CD Póvoa, CRPF Lavra e o HC Marco.

No primeiro dia, às 20 horas, defrontam-se o CD Póvoa-Marco e, às 21h30, jogam Riba d´Ave-Lavra. No dia 17, às 18 horas, joga-se a partida entre as equipas vencidas e a final disputa-se a partir das 20 horas.