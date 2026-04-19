Famalicão: Riba d´Ave perde em casa e continua em zona de despromoção

Monumento de homenagem aos Bombeiros de Famalicão inaugurado este domingo
O monumento de homenagem aos 135 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Famalicão foi inaugurado na manhã deste domingo, 19 de abril, na nova rotunda da Avenida dos Descobrimentos.
A escultura, da autoria do artista famalicense João Costa, presta tributo à história, ao serviço e ao compromisso dos bombeiros voluntários com o concelho ao longo de mais de um século.
A escultura fica agora instalada como símbolo de gratidão pelo serviço prestado à população de Famalicão.
Grupo de famalicenses organiza angariação de fundos para jovem com 99% de incapacidade
Um grupo de famalicense uniu-se para ajudar Maria do Céu, jovem que viu a sua vida mudar drasticamente aos 17 anos. O que seria uma cirurgia simples para corrigir um sopro no coração acabou por resultar, alegadamente, num caso de negligência médica, deixando-a em estado vegetativo e com 99% de incapacidade.
Hoje, com 29 anos, Maria do Céu continua a precisar de cuidados permanentes, enquanto a família enfrenta uma dura realidade, agravada por encargos financeiros elevados. O processo judicial continua a decorrer há vários anos, sem uma resolução à vista.
Face a esta situação, foi lançada uma campanha de angariação de fundos para ajudar a garantir os cuidados essenciais e a dignidade da jovem.
A angariação de fundos decorre online: https://www.gofundme.com/f/ajudar-a-maria-do-ceu-uma-historia-de-forca-e-injustica
Adeptos famalicenses com novo acesso ao Braga x Famalicão desta noite
Famalicão: João Azevedo é campeão nacional da Milha
Na tarde deste sábado, o atleta da Escola de Atletismo Rosa Oliveira sagrou-se campeão nacional absoluto da Milha. A prova decorreu em Eiras, em Coimbra. João Azevedo somou ao título absoluto o de sub-23 e cumpriu a distância em 4:14.19.
Coletivamente, a EARO classificou-se em quarto lugar em juvenis femininos e em juniores masculinos.
Famalicão: Cajada garante tricampeonato no concelhio de futsal
A Cajada sagrou-se campeã do campeonato de veteranos de futsal, conquistando o terceiro título consecutivo na prova concelhia organizada pela AFSA.
O título foi alcançado a quatro jornadas do final da prova, depois da vitória, 9-2, sobre a Acura, em partida realizada na noite desta sexta-feira.
A formação de Cabeçudos, invicta na prova, tem mostrado um claro domínio sobre os adversários que apenas conseguiram roubar um empate até ao momento.
Famalicão: Jovem de 18 anos ferida em despiste de mota
Uma jovem, com 18 anos, ficou ferida na sequência do despiste da mota onde seguia.
O acidente aconteceu pouco depois das 15h00, na Avenida de Tibães, em Vale São Cosme.
Para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que socorreram a vítima, com ferimentos ligeiros, e asseguraram o seu transporte para o hospital local.