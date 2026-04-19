Famalicão: Riba d´Ave perde em casa e continua em zona de despromoção

Faltam duas jornadas para o final da fase regular do nacional de hóquei em patins e o Riba d´Ave/CSJ Group ainda não saiu da zona de despromoção. A equipa de Jorge Ferreira é 12.ª, com 19 pontos. Este sábado, a contar para a jornada 24, recebeu a Sanjoanense e perdeu, por 4-6.

O conjunto ribadavense, depois de sofrer o primeiro golo, passou para a frente do marcador e, na segunda parte, esteve a vencer por 4-2, mas a equipa visitante foi capaz de ir buscar a vitória que lhe garante a manutenção.

Daniel Pinheiro, que bisou, Nanu Castro e Guilherme Azevedo foram os autores dos golos do Riba d´Ave que, na próxima jornada, a penúltima, visita o último da classificação, o CD Póvoa. A última jornada será em casa, com o HC Braga.