Famalicão: Riba d´Ave pregou um susto (grande) ao líder Benfica

Ao final da tarde deste domingo, o Riba d´Ave Hóquei Clube recebeu o Benfica na jornada 18 do campeonato nacional de hóquei em patins, partida que terminou com a vitória (4-5) dos visitantes que continuam invencíveis na prova.
Mas não foi fácil – de todo – a vitória do Benfica. A primeira parte foi equilibrada e as equipas recolheram aos balneários empatadas a 3 golos. O Benfica marcou primeiro, o Riba d´Ave reagiu e colocou-se na frente do marcador (3-1), com golos de Guilherme Azevedo e Nanu Castro, que bisou.
Na segunda parte, a equipa ribadavense voltou para a frente do marcador (4-3), com novo golo de Nanu Castro… mas, depois, o Benfica deu os golpes finais para a vitória.
Na próxima jornada, o Riba d´Ave visita a Juventude Pacense. A equipa de Jorge Ferreira soma 17 pontos e décima segunda da classificação.