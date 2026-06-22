Famalicão: Riba d´Ave prepara nova época com várias mudanças no plantel

O clube ribadavense continua a preparar a nova época e já começou a definir o plantel sénior, tendo anunciado nos últimos dias várias alterações, entre renovações, saídas e entradas.

No que toca aos atletas que continuam, são eles: Gonçalo Machado, Guilherme Azevedo, Gustavo Pato, Daniel Pinheiro e o guarda-redes José Silva.

Em termos de saídas, o Riba d´Ave confirmou, nas redes sociais, a despedida de Álvaro Shehda, que deixa o clube após 5 épocas, durante as quais foi uma das peças-chave da equipa, realizando temporadas a grande nível. O espanhol, numa declaração publicada nas redes sociais do clube, agradeceu «a todas as pessoas que estiveram ao meu lado; nunca esquecerei todos os momentos que passámos juntos. Riba, obrigado por seres a minha casa».

O guarda-redes prossegue agora a sua carreira na Juventude Pacense, onde será orientado por Hugo Azevedo, ex-jogador e treinador do Riba d´ Ave.

Foram ainda confirmadas as saídas de Antoine Thebaud, que ruma a La Vendéenne, clube francês orientado pelo português Nuno Domingues. Francisco Matos sai para o Vila Praia. Nanu Castro continua em Portugal e ruma à AD Oliveirense. Dinis Abreu e Gonçalo Santos deixam o clube, mas ainda não é conhecido onde irão prosseguir as suas carreiras.

Em termos de entradas, Jorge Ferreira vê entrar no plantel Filipe Martins, que chega proveniente do Oeiras, e o jovem Tiago Saraiva, vindo do Porto. Regressam ainda ao clube os gémeos Miguel e Pedro Rocha, que voltam a uma casa onde fizeram a sua formação.

A próxima época será a quinta consecutiva do Riba d´Ave na 1.ª divisão. Na temporada passada, o conjunto de Jorge Ferreira garantiu a manutenção na última jornada, terminando no 11. º lugar, com 23 pontos.

Tiago Torres