O Riba d’Ave Hóquei Clube proporciona, entre os dias 14 e 15 de novembro, um estágio de formação para atletas de patinagem artística, denominado Dance & Skating Skills Training Camp. Contará com a presença de Hugo Chapouto, atleta e treinador com um percurso de destaque internacional e várias medalhas mundiais no seu currículo.

Durante os dois dias, os participantes terão oportunidade de trabalhar diferentes áreas, como skating skills, dança, preparação física e yoga, num ambiente de aprendizagem, partilha e convívio entre atletas de diferentes clubes.

A iniciativa está aberta a atletas de Patinagem Livre, Solo Dance e Pares, a partir do nível 5 de iniciação, sendo possível participar num ou nos dois dias.

Segundo os responsáveis do clube, «mais do que um estágio desportivo, queremos proporcionar uma oportunidade de evolução aos jovens atletas e contribuir para o crescimento da patinagem artística na nossa região».

Inscrições e informações: https://forms.gle/QFociSbmKQa8WTwdA



