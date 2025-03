Famalicão: Riba d´Ave recebe hoje o Benfica

O médio criativo do FC Famalicão continua debaixo dos olhares do Sporting. Não é de hoje o interesse do clube de Alvalade em Gustavo Sá que, no passado sábado voltou a mostrar-se, com uma boa exibição, aos responsáveis leoninos. Esse interesse é hoje capa do jornal O Jogo.

Na presente época, o jovem jogador já marcou três golos e é autor de quatro assistências. O contrato com o Famalicão vai até 2029 e está “protegido” com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Segundo o “Transfermarkt”, o valor de mercado é de 10 M€.

Em Famalicão desde 2018, Gustavo é internacional português desde os sub-18 e tem quatro internacionalizações pelos sub-21, estando convocado por Rui Jorge para os próximos dois jogos, um dos quais realiza-se esta sexta-feira, diante da Roménia, no Estádio Municipal.

Gustavo Sá, que já esteve nomeado para o Golden Boy, estará igualmente sinalizado por outros grandes nacionais, mas também já foi falado o interesse dos italianos da Lázio e do Inter.

Caso o interesse do Sporting se efetive, Gustavo Sá pode ser mais um bom negócio entre os dois clubes. Pedro Gonçalves foi para Lisboa na época 2020/21, por 13,5 milhões de euros. Mais tarde, Ugarte, atualmente no Manchester United, custou ao Sporting 12,5 milhões.

Desde que se estreou na equipa principal do Famalicão, em 2022, com apenas 17 anos, o médio tem tido uma ascensão meteórica, recebendo elogios de adeptos e especialistas do futebol.