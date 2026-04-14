Famalicão: Riba d’Ave recebe Sanjoanense em jogo fundamental para a manutenção

A equipa do Riba d´Ave/CSJ Group defronta a AD Sanjoanense no sábado, dia 18 de abril, às 18:30, no Parque das Tílias, partida da 24ª jornada da fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins.

Os ribadavenses, na primeira volta, venceram (2-4) no reduto da AD Sanjoanense.

O treinador Jorge Ferreira conta com o plantel na máxima força, para tentar angariar 3 pontos muito importantes nesta face decisiva da temporada.

Depois desta receção à equipa de São João da Madeira, seguem-se mais duas jornadas decisivas, frente ao CD Póvoa fora de portas e, na última jornada, em casa diante do HC Braga.

Esta é a pior série da equipa ribadavense que não vence há 10 jornadas, apesar de vir de 30 partidas consecutivas a marcar.

A formação da casa joga o tudo por tudo nas últimas três jornadas da fase regular, atualmente no 12º lugar da classificação (zona de despromoção) com 19 pontos, a quatro da Sanjoanense.

Tiago Torres