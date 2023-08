Famalicão: Riba d´Ave/Sifamir com três reforços

Antes do início do Campeonato Placard, que começa a 30 de setembro, o Riba d´Ave/Sifamir tem agendadas várias partidas e participações em torneios. Esta quarta-feira, às 21 horas, joga com a USC Paredes e no fim de semana vai competir na Taça Jorge Coutinho, juntamente com o OC Barcelos, HC Braga e FAC. No dia 5, às 20h30, realiza um jogo-treino no reduto do FC Porto, enquanto que de 8 a 10 participa no Torneio Internacional de Famalicão que decorre no Parque das Tílias. FAC, Saint-Omer e Deportivo Liceo são as outras equipas que vão participar neste torneio. No dia 16, às 13 e às 18h30, a equipa de Raul Meca realiza, em casa, duas partidas com o Rivas Laguna e Dominicos.

Por último, nos dias 22 e 23 de setembro, participa no Torneio Cidade de Valongo “Memorial Carlos Figueira”, tendo como primeiro adversário a equipa da casa.