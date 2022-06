Famalicão: Riba d’Ave/Sifamir na frente para subir à primeira divisão

As Festas Antoninas só começam no dia 9 de junho, mas a partir deste fim de semana os famalicenses já podem usufruir dos divertimentos instalados no antigo campo da feira, espaço renovado no decurso das obras de reabilitação urbana da cidade.

Junto à Praça -Mercado Municipal estão instaladas várias propostas para os mais novos e graúdos, também.

As Festas Antoninas começam no dia 9 de junho, com as marchas infantis e prosseguem até ao dia 13, com múltiplas propostas, desde música, desporto, cultura e religião. O ponto alto decorre na noite do dia 12 com as marchas populares. O concerto de Diogo Piçarra encerra as festas maiores do concelho e uma das mais relevantes romarias da região norte.