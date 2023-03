Famalicão: Riba d´Ave/Sifamir x FC Porto a 29 de março

Durante este fim de semana, o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Braga deteve nove pessoas que conduziam alcoolizadas.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 25 e 52 anos – oito do sexo masculino e uma do sexo feminino – foram apanhados com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei, acusando uma TAS entre 1,27 e 2,62 g/l no sangue. As detenções ocorreram nas cidades de Braga e Vila Nova de Famalicão.