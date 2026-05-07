Famalicão: Riba d´Ave tem dois novos projetos para captar atletas para o hóquei e patinagem artística

“Sai do banco. Entra no jogo” e “Pequenos Campeões” são dois novos projetos do Riba d´Ave Hóquei Clube para o hóquei em patins e patinagem artística, respetivamente.

Os dois programas, que visam familiarizar as crianças e jovens com as modalidades sobre patins e, dessa forma, captar novos atletas, surgem num momento em que a própria Federação de Patinagem de Portugal tem reforçado a promoção e modernização das modalidades, aproximando-as dos atletas, clubes, famílias e adeptos.

Neste sentido, e localmente, o Riba d’ Ave Hóquei Clube quer fazer a sua parte promovendo estas modalidades junto da comunidade.

A campanha “Sai do banco. Entra no jogo” convida os jovens a sair da bancada e a viver de perto a emoção do jogo. O objetivo é reforçar a formação, captar novos atletas e continuar a alimentar uma modalidade com enorme tradição no clube e no desporto nacional.

O projeto “Pequenos Campeões” foi particularmente pensado para mostrar que a patinagem artística também é para rapazes. A primeira aula aberta gratuita terá lugar no dia 30 de maio, das 10h00 às 11h00, no Pavilhão Municipal de Riba de Ave, e contará com a presença especial de um campeão do mundo de Patinagem Artística.

Com 53 anos de história ligados ao desporto em patins, o Riba d´Ave continua a envidar esforços para reforçar a sua identidade, a mística e o orgulho numa modalidade que faz parte da memória desportiva da comunidade e criando novas oportunidades para que as crianças experimentem, apaixonem-se e cresçam dentro do clube.

Mais do que captar atletas, estes projetos do emblema ribadavense pretendem formar crianças mais confiantes, disciplinadas, ativas e ligadas à história da sua terra e do seu clube.