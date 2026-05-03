Famalicão: Riba d´Ave vai continuar a jogar hóquei de primeira

A equipa treinada por Jorge Ferreira garantiu a manutenção no campeonato nacional de hóquei em patins, seguindo para a quinta época consecutiva entre as melhores formações nacionais.

Na última jornada da fase regular, disputada este sábado, o Riba d´Ave, que dependia apenas de si, empatou, 3-3, com o HC Braga, enquanto que o seu direto opositor, o Turquel, perdeu ´(4-7) com o OC Barcelos. Feitas as contas, o Riba d´Ave, que saiu da zona de despromoção na penúltima jornada, fechou a prova com 23 pontos (mais dois que o Turquel) e o décimo primeiro lugar.

«Foi com crença, união e trabalho que abraçamos todos os dias desta caminhada difícil, muito dignificada pelas restantes equipas e carimbada hoje com a permanência na elite do Hóquei Nacional! Muito obrigado a todos os atletas, equipa técnica e staff!», agradece a direção do clube numa publicação nas redes sociais.