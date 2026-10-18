Na noite deste sábado, na final do segundo Torneio Riba d´Ave, a equipa da casa ficou com o troféu após vitória, 5-2, sobre o CD Póvoa. Antes, no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, o HC Marco venceu, 4-2, o Lavra.

Nos jogos de sexta-feira, a equipa ribadavense levou a melhor, 8-4, sobre o Lavra, enquanto que o Póvoa venceu, 5-2, o Marco.

O torneio, que decorreu no Parque das Tílias e sempre com muito público, foi mais um momento de preparação para a época de hóquei em patins que está prestes a começar. Recorde-se que nos dois últimos fins de semana, a equipa de Jorge Ferreira venceu o Torneio Cidade de Famalicão e foi terceira no torneio promovido pela AD Valongo.

(Foto: Reprodução facebook Riba d´Ave HC/hugobyframe & luisngraphy)