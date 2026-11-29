Provisoriamente, dado que a jornada 4 do nacional da 1.ª divisão de hóquei em patins ainda não está fechada, a equipa de Jorge Ferreira subiu ao quinto lugar, com 7 pontos.

Este sábado, em casa da AD Oeiras, o Riba d´Ave venceu, por 4-2, com golos de Gustavo Pato, Pedro Rocha, Gonçalo Filipe e Guilherme Azevedo. A equipa da casa até começou bem, com um golo aos 2 minutos, vantagem que se manteve até aos 23 minutos com o golo do empate. Seguiu-se, no minuto seguinte, o tento da vantagem e, a partir daí, os ribadavenses tomaram conta do marcador e venceram a partida.

Na próxima jornada, marcada para o dia 2 de dezembro, próxima quarta-feira, o Riba d´Ave recebe o OC Barcelos. O jogo da quinta jornada está marcado para as 21 horas.

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