O Riba d´Ave HC venceu, este fim de semana, o Torneio Internacional Cidade do Porto, uma organização do Infante de Sagres. Na final, disputada na tarde deste domingo, a formação ribadavense venceu o Lavra, por 4-1. No primeiro jogo do torneio quadrangular, nova vitória, 6-1, sobre o Sobreira. Nesta partida, para além da vitória, realce para a estreia de Tomás Lopes, de 18 anos, pela equipa principal.

A participação neste torneio é o culminar da terceira semana de preparação do Riba d´Ave para mais uma edição do campeonato nacional de hóquei em patins.

(Foto Riba d´Ave HC, reprodução redes sociais)